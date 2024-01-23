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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

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Без вечеринок. Омичам собираются запретить шуметь на дачах

23 января 2024, 06:55
Фото: 1MI
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Депутаты собираются запретить омичам шуметь на даче

В настоящее время закон о тишине распространяется на жилые дома, образовательные, медицинские и социальные учреждения.

Депутаты Законодательного собрания в четверг, 25 января, рассмотрят поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области». Жителям региона хотят запретить шуметь на своих приусадебных участках.

«Проектом закона предусмотрено расширение перечня объектов, на которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан. К таким объектам предлагается отнести территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

С докладом перед парламентариями выступит председатель комитета Заксобрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Седельников.

Напомним, согласно действующему законодательству, тишину и покой необходимо соблюдать в жилых домах, образовательных, медицинских и социальных учреждениях с 22:00 до 08:00, а также с 13:00 до 14:00. В это время запрещено громко слушать музыку, в том числе в автомобиле, заниматься ремонтом и строительными работами, использовать пиротехнику. Нарушителей ждут штрафы.

В Госдуме рассмотрят новый «закон о тишине» и введут штрафы
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#Общество#Омск#Закон#Дача#Владимир Седельников#Заксобрание#Огород#Поправки#Евгений Игишев#Законодательное собрание#Граждане
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