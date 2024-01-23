Без вечеринок. Омичам собираются запретить шуметь на дачах

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Депутаты Законодательного собрания в четверг, 25 января, рассмотрят поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области». Жителям региона хотят запретить шуметь на своих приусадебных участках.
«Проектом закона предусмотрено расширение перечня объектов, на которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан. К таким объектам предлагается отнести территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
С докладом перед парламентариями выступит председатель комитета Заксобрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Седельников.
Напомним, согласно действующему законодательству, тишину и покой необходимо соблюдать в жилых домах, образовательных, медицинских и социальных учреждениях с 22:00 до 08:00, а также с 13:00 до 14:00. В это время запрещено громко слушать музыку, в том числе в автомобиле, заниматься ремонтом и строительными работами, использовать пиротехнику. Нарушителей ждут штрафы.