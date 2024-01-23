Без вечеринок. Омичам собираются запретить шуметь на дачах

Напомним, согласно действующему законодательству, тишину и покой необходимо соблюдать в жилых домах, образовательных, медицинских и социальных учреждениях с 22:00 до 08:00, а также с 13:00 до 14:00. В это время запрещено громко слушать музыку, в том числе в автомобиле, заниматься ремонтом и строительными работами, использовать пиротехнику. Нарушителей ждут штрафы.