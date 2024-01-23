8 лет заключения. Питерский суд вынес приговор омичу, который убил жену-порноактрису

Приговор омичу Дмитрию Хамловскому (Чернышову), виновному в убийстве собственной жены, вынес Фрунзенский районный суд. Установлено, что 7 июля 2022 года мужчина убил супругу-порноактрису в их квартире, смерть женщины наступила от 22 ударов ножом в разные части тела: от шеи до живота и рук.