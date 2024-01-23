8 лет заключения. Питерский суд вынес приговор омичу, который убил жену-порноактрису

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Приговор омичу Дмитрию Хамловскому (Чернышову), виновному в убийстве собственной жены, вынес Фрунзенский районный суд. Установлено, что 7 июля 2022 года мужчина убил супругу-порноактрису в их квартире, смерть женщины наступила от 22 ударов ножом в разные части тела: от шеи до живота и рук.
По данным следствия, причиной такой жестокости стали ранее возникающие конфликты, в том числе и на почве ревности. Так, питерский суд приговорил убийцу к 8 годам заключения в исправительной колонии, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Напомним, что о жестоком преступлении сотрудникам полиции рассказала подруга жертвы. Как выяснилось в ходе расследования, именно ей мужчина сообщил о содеянном.