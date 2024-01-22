Зимняя угроза. В Омске из-за перепадов температур деформируется асфальт на мостах

Отметим, по данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие несколько дней на территории региона будет «контрастный температурный фон». В некоторых районах появится изморозь и туман. Минимальная температура воздуха составит -30 градусов, максимальная (днем) — будет на уровне -7 градусов. К концу текущей недели ожидается потепление, но вместе с ним на дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Циклон, идущий с юго-запада, принесет в регион осадки в виде снега.