Зимняя угроза. В Омске из-за перепадов температур деформируется асфальт на мостах

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Жителей Омской области предупредили о том, что из-за резких перепадов температур возможна деформироваться верхний слой асфальта на мостах и путепроводах. Подобное может случиться, когда происходит резкое изменение с 0 до -25 градусов.
Главa БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Владимир Рудковский отметил, что специалисты следят за состоянием мостов и путепроводов, в том числе и зимой. Работники учреждения продолжают заниматься ремонтом, используя метод холодного асфальта. Эта технология, как объяснил Рудковский, помогает проводить ремонт даже при минусовых температурах. Дорожный битум при этом не нужен.
«Мы использовали этот материал в декабре и январе на небольших участках моста им. 60-летия ВЛКСМ, путепроводах по ул. Кирова, сегодня ремонтируем участки на Комсомольском мосту», — добавил он.
К слову, специалисты «Эксплуатации объектов внешнего благоустройства» занимаются не только ремонтом, но и уборкой на мостах и путепроводах. Они чистят объекты от мусора, снега и льда. При необходимости лестничные сходы и тротуары посыпаются песком.
Отметим, по данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие несколько дней на территории региона будет «контрастный температурный фон». В некоторых районах появится изморозь и туман. Минимальная температура воздуха составит -30 градусов, максимальная (днем) — будет на уровне -7 градусов. К концу текущей недели ожидается потепление, но вместе с ним на дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Циклон, идущий с юго-запада, принесет в регион осадки в виде снега.
К слову, на уборку города выделяют все больше ресурсов. Чтобы избавиться от последствий снегопада к сотрудникам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» на помощь подключают заключенных, которых отправили на обязательные работы. Мэрия Омска ранее отправляла на антикоррупционную экспертизу проект, в котором говорилось об увеличении количества привлекаемых осужденных в четыре раза.
Снегоуборочные машины также не справляются с объемом выпавших на территории областного центра осадков. В связи с этим было решено привлекать на уборку тяжелую технику региона.
Напомним, что прошлое лето выдалось экстремально жарким для жителей Омской области. Однако не только люди еле выдерживали зной. Аномально высокие температуры угрожали работе железнодорожного транспорта, так как при них деформировались рельсы.