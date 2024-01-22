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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

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Житель Омской области оставил гневный комментарий об СВО в соцсети и попал под суд

22 января 2024, 12:25
Фото: Midjourney
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Житель Омской области попал под суд после критики СВО в соцсети

Мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Приговор местному жителю вынес Тарский городской суд Омской области. Установлено, что мужчина оставлял записи в паблике «Тара360» в «Одноклассниках», где критиковал спецоперацию и действия ВС РФ.

Во время составления протокола нарушитель объяснил, что не хотел кого-то оскорбить написанным, однако экспертиза показала обратное: комментарии мужчины имели негативную окраску.

Так, суд признал местного жителя виновным в дискредитации вооруженных сил РФ и обязал выплатить 30 000 рублей штрафа, рассказали в Тарском городском суде Омской области.

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#Омск#Омская область#Нарушения#Новости#Сво#Нарушитель#Оскорбления#Анастасия Баянова#Зона СВО
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