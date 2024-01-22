Житель Омской области оставил гневный комментарий об СВО в соцсети и попал под суд

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Приговор местному жителю вынес Тарский городской суд Омской области. Установлено, что мужчина оставлял записи в паблике «Тара360» в «Одноклассниках», где критиковал спецоперацию и действия ВС РФ.
Во время составления протокола нарушитель объяснил, что не хотел кого-то оскорбить написанным, однако экспертиза показала обратное: комментарии мужчины имели негативную окраску.
Так, суд признал местного жителя виновным в дискредитации вооруженных сил РФ и обязал выплатить 30 000 рублей штрафа, рассказали в Тарском городском суде Омской области.