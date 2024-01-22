Воображаемое чадо. В Омской области женщина получала деньги на несуществующего ребенка

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В суде было установлено, что летом 2021 года женщина на основании поддельного свидетельства о рождении второго ребенка получила пособие и материнский капитал, в результате ей удалось приобрести на эти средства жилое помещение.
Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей. Женщина полностью признала свою вину.
Суд смягчил ей наказание и назначил три года и десять дней лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также жительница Омской области обязана возместить ущерб, который причинила государству.
Ранее редакция Города55 писала о том, что в Тюкалинском районе семья взяла несколько кредитов, заложила машину и потратила все свои сбережения. Мама и две ее дочери хотели получить прибыль от «инвестирования», но потеряли 12 млн рублей.