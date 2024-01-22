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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Деньги

Воображаемое чадо. В Омской области женщина получала деньги на несуществующего ребенка

22 января 2024, 08:13
Фото: 1MI
Деньги

Суд в Омской области вынес приговор по делу о мошенничестве с маткапиталом

Жительницу Калачинского района признали виновной. Как рассказали в региональной прокуратуре, она получила пособие и материнские капитал на несуществующего ребенка.

В суде было установлено, что летом 2021 года женщина на основании поддельного свидетельства о рождении второго ребенка получила пособие и материнский капитал, в результате ей удалось приобрести на эти средства жилое помещение.

Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей. Женщина полностью признала свою вину.

Суд смягчил ей наказание и назначил три года и десять дней лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также жительница Омской области обязана возместить ущерб, который причинила государству.

Ранее редакция Города55 писала о том, что в Тюкалинском районе семья взяла несколько кредитов, заложила машину и потратила все свои сбережения. Мама и две ее дочери хотели получить прибыль от «инвестирования», но потеряли 12 млн рублей.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Дети#Деньги#Женщина#Анастасия Чернобаева#Несуществующий ребенок
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