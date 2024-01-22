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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:22

В Омске появились еще три электрозаправки

В Омске появились еще три электрозаправки

22 января 2024, 04:19
Фото: Россети Сибирь
Две из них расположены в Кировском округе и еще одна — в Центральном.

«Россети Сибирь» совместно с компанией «my.eCars», деловым партнером и инвестором оборудования, установили в Омске три новые зарядные станции для электромобилей. ЭЗС с зарядными разъемами Type1 находятся в микрорайонах Солнечный и Попова — на 4-й Любинской, 34б и Звездова, 160, а с разъемом Type2 — на Перелета, 33 в Прибрежном.

«При выборе мест расположения новых электрозарядок мы проанализировали городской трафик, провели опрос среди владельцев электрокаров, учли мнение и тех, кто только планирует стать электромобилистом. „Россети Сибирь“ активно поддерживают инициативу омичей по переходу на экологичные электромобили. Ведь именно Омск является лидером в Сибири по их числу. Сегодня в городе количество машин с электродвигателем приближается к 2,5 тысячам. Растет и объем потребления на ЭЗС в регионе: за последние семь месяцев он вырос в 12 раз», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Все новые станции — «медленного» типа: чтобы зарядить электромобиль, понадобится от четырех до восьми часов. Каждая ЭЗС оснащена одним портом зарядки.

Активист клуба электромобилистов Омска Антон Кулинич считает, что такие ЭЗС рационально использовать в зоне жилой застройки.

«Их основная задача — это ночная зарядка автомобилей. Когда ночью в городе снижается количество потребляемой энергии, направлять излишек в зарядку электромобилей через подобные медленные станции — это разумно и даже в каком-то смысле выгодно. Очень надеюсь, что со временем большая часть людей придет к принятию новой реальности, где подзаряжаемые гибриды и электромобили являются основными средствами передвижения, унося огромное количество выхлопных газов за пределы города», — говорит электромобилист.

Напомним, проект по расширению сети электрозарядных станций (ЭЗС) на территории Омской области получил зеленый свет в результате встречи главы региона Виталия Хоценко с генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» Павлом Акилиным в июле 2023 года. Первой в его рамках появилась электрозаправка «Россети электротранспорт» на трассе Р-254 в направлении Новосибирска. Она заработала в сентябре прошлого года, а уже в ноябре появились еще три ЭЗС в черте города. Всего на территории Омской области работают девять электрозаправок «Россети Сибирь».

#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Автомобили
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