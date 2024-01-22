В Омске появились еще три электрозаправки

Напомним, проект по расширению сети электрозарядных станций (ЭЗС) на территории Омской области получил зеленый свет в результате встречи главы региона Виталия Хоценко с генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» Павлом Акилиным в июле 2023 года. Первой в его рамках появилась электрозаправка «Россети электротранспорт» на трассе Р-254 в направлении Новосибирска. Она заработала в сентябре прошлого года, а уже в ноябре появились еще три ЭЗС в черте города. Всего на территории Омской области работают девять электрозаправок «Россети Сибирь».