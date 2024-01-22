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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

иллюстрация

Так надо. В Омской области на неделе могут быть помехи в телевизоре

22 января 2024, 05:59
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области на неделе могут быть помехи в телевизоре

Кроме того, возможно, что будет пропадать сигнал радио.

Стало известно, что на территории Омской области в ближайшую неделю возможны перебои с телерадиовещанием. В Российской телевизионной и радиовещательной сети рассказали, что сбои могут быть на текущей неделе.

Так, завтра, 23 января, помехи возможны в Таре с 08:00 до 17:00. Это коснется телевизионного вещания пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России. В среду, 24 января, телерадиовещание будет сбоить в селе Уленкуль с 11:00 до 17:00.

В четверг, 25 января, с 10:00 до 16:00 сбои могут быть в Большеречье. А в пятницу, 26 января, помехи возможны у телезрителей в селе Ингалы, с 09:00 до 15:00.

Телерадиосигнал будет неточный из-за проведения профилактических и других плановых работ на станциях. В пресс-службе РТРС объяснили, что для этого специалистам нужно отключать передающее оборудование.

Какие-то работы сотрудники РТРС могут переносить или отменять, поскольку на территории региона установилась достаточно непредсказуемая погода.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Телевидение#Телевещание#Алина Ясинская#Телесигнал#РТРС
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