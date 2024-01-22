Так надо. В Омской области на неделе могут быть помехи в телевизоре

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Стало известно, что на территории Омской области в ближайшую неделю возможны перебои с телерадиовещанием. В Российской телевизионной и радиовещательной сети рассказали, что сбои могут быть на текущей неделе.
Так, завтра, 23 января, помехи возможны в Таре с 08:00 до 17:00. Это коснется телевизионного вещания пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России. В среду, 24 января, телерадиовещание будет сбоить в селе Уленкуль с 11:00 до 17:00.
В четверг, 25 января, с 10:00 до 16:00 сбои могут быть в Большеречье. А в пятницу, 26 января, помехи возможны у телезрителей в селе Ингалы, с 09:00 до 15:00.
Телерадиосигнал будет неточный из-за проведения профилактических и других плановых работ на станциях. В пресс-службе РТРС объяснили, что для этого специалистам нужно отключать передающее оборудование.
Какие-то работы сотрудники РТРС могут переносить или отменять, поскольку на территории региона установилась достаточно непредсказуемая погода.