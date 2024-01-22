Судимый за убийство омич напал на беременную женщину с ножом посреди улицы

Отмечается, что преступник был безработным и уже не раз отбывал наказания за различные преступления, среди которых есть и убийство. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу до выяснения всех обстоятельств, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.