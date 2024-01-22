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Published Сегодня, 09:28

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Updated Сегодня, 09:28

Иллюстрация

Судимый за убийство омич напал на беременную женщину с ножом посреди улицы

22 января 2024, 09:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

Неоднократно судимый омич посреди улицы напал с ножом на беременную женщину

Жуткий инцидент произошел на улице Грибоедова.

Полицейские установили, что неоднократно судимый омич решил напасть на беременную женщину на улице Грибоедова. Он начал угрожать ей ножом, а после забрал телефон и покинул место преступления.

Мужчину удалось задержать на территории торгового центра в Кировском округе, в этом правоохранительным органам помогла охрана магазина. Во время досмотра сотрудники УМВД обнаружили тот нож, которым он угрожал омичке.

Отмечается, что преступник был безработным и уже не раз отбывал наказания за различные преступления, среди которых есть и убийство. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу до выяснения всех обстоятельств, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: УМВД России по Омской области
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#Омск#Омская область#Нарушения#Нападение#Нарушение#Новости#Ограбление#Нападающий#Нарушение закона#Анастасия Баянова
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