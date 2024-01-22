Совокупный объем выпусков биржевых облигаций 12 компаний МСП составил 2,6 млрд рублей

«Мы видим большой спрос со стороны бизнеса на такой механизм привлечения финансирования, как размещение облигаций. Выходя на фондовый рынок, компания получает доступ к беззалоговому финансированию, что, в свою очередь, дает возможность высвобождения активов из банковского залога, а также снижает влияние банков-кредиторов на бизнес», — сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что в прошлом году выпуск облигаций компаний МСП при содействии дочернего банка корпорации стал поточным — в самом позитивном смысле этого слова. Также в конце года КМСП осуществила первую в РФ сделку по выпуску облигаций с ее поручительством. Новый инструмент государственной поддержки предоставил возможность снижения ставки фондирования для эмитентов, а также расширения инвесторской базы, пишет РИА Новости.