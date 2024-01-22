Совокупный объем выпусков биржевых облигаций 12 компаний МСП составил 2,6 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
«Мы видим большой спрос со стороны бизнеса на такой механизм привлечения финансирования, как размещение облигаций. Выходя на фондовый рынок, компания получает доступ к беззалоговому финансированию, что, в свою очередь, дает возможность высвобождения активов из банковского залога, а также снижает влияние банков-кредиторов на бизнес», — сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что в прошлом году выпуск облигаций компаний МСП при содействии дочернего банка корпорации стал поточным — в самом позитивном смысле этого слова. Также в конце года КМСП осуществила первую в РФ сделку по выпуску облигаций с ее поручительством. Новый инструмент государственной поддержки предоставил возможность снижения ставки фондирования для эмитентов, а также расширения инвесторской базы, пишет РИА Новости.
«Выход на фондовый рынок удобен для компании МСП благодаря отсутствию сложного ковенантного пакета, отлагательных и дополнительных условий», — отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк. По его мнению, речь в данном случае идет о гибких целях привлечения средств. Создание публичной истории и рост узнаваемости бренда оказываются еще одним существенным фактором, необходимым для эффективной работы компании.
«Существенная доля спроса на облигации эмитентов МСП приходится на розничных инвесторов. Поддержка МСП Банком новых выпусков облигаций МСП в форме якорных инвестиций даст рынку дополнительный приток „длинных“ денег, повысит инвестиционное качество эмитентов и позволит снизить спекулятивную составляющую на вторичных торгах», — заявил директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрий Таскин. Он убежден, что сложившаяся ситуация будет позитивно воздействовать на рост объемов привлекаемого финансирования и числа новых эмитентов МСП на Мосбирже.
В условиях наличия поддержки со стороны институтов развития (поручительство от Корпорации МСП, якорные инвестиции от МСП Банка) для компаний МСП повышается доступность биржевых инструментов привлечения финансирования. Иными словами, у предпринимателей появляется возможность выбора наиболее комфортного режима обслуживания долгов (периодичность купонных выплат, амортизация облигационного займа) и привлечения финансирования на более продолжительный период.
Среди компаний, которые разместили облигации при содействии МСП Банка, упоминается компания «Технология», крупнейший поставщик гелия, эмитировавший облигации в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности. Благодаря этому компания сумела нарастить оборотный капитал предприятия. К тому же МСП Банк стал якорным инвестором и соорганизатором выпуска облигаций компании «Унител», оператора телекоммуникационных услуг для бизнеса. Теперь привлеченные 150 миллионов рублей предполагается направить на капитальные инвестиции, среди которых подключение новых клиентов в сегменте B2B, модернизация сети, запуск новых сервисов для клиентов. Известно, что первая сделка с поручительством Корпорации МСП имела отношение к размещению облигаций Истринской сыроварни — производителя сыра и йогуртов.
Стоит напомнить, что МСП Банк принял участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Выполнение этого проекта курирует первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.