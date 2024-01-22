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Квитанции

Счетчик, которого нет. В квитанции омички появился лишний счетчик горячей воды

22 января 2024, 04:16
Фото: 1MI
Квитанции

Жительнице Омска пришла квитанция с лишним счетчиком горячей воды

Омичке пришла квитанция за ноябрь, там оказался прописан несуществующий счетчик горячей воды.

Как рассказала сама женщина, у сотрудников Омской энергосбытовой компании в программе он не отображается, но вот в квитанции, на сайте и в «Сбербанк Онлайн» есть. Об этом пишет NGS55.RU.

Омичка обратилась в компанию лично, и там ей просто зачеркнули лишнюю строку. В рабочей программе этот счетчик так и не удалось обнаружить.

В «Омскэнергосбыте» отметили, что в такой ситуации необходимо направлять обращение через сайт. Только после этого проведут проверку, так как данная ситуация не является массовой и требует рассмотрения по конкретному случаю.

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#Общество#Омск#Горячая вода#Анастасия Чернобаева
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