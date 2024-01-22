Счетчик, которого нет. В квитанции омички появился лишний счетчик горячей воды

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Как рассказала сама женщина, у сотрудников Омской энергосбытовой компании в программе он не отображается, но вот в квитанции, на сайте и в «Сбербанк Онлайн» есть. Об этом пишет NGS55.RU.
Омичка обратилась в компанию лично, и там ей просто зачеркнули лишнюю строку. В рабочей программе этот счетчик так и не удалось обнаружить.
В «Омскэнергосбыте» отметили, что в такой ситуации необходимо направлять обращение через сайт. Только после этого проведут проверку, так как данная ситуация не является массовой и требует рассмотрения по конкретному случаю.