Режим «черного неба» введен в Красноярске из-за плохой погоды

Специалисты рекомендуют жителям провести как можно меньше времени на улице и ограничить использование автотранспорта, чтобы уменьшить негативное воздействие плохих погодных условий на здоровье. Такие метеорологические явления необычны для данного региона и требуют особой осторожности со стороны людей и властей.