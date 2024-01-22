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Published Сегодня, 07:05

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Режим «черного неба» введен в Красноярске из-за плохой погоды

22 января 2024, 07:05
В столице Красноярского края, Красноярске, произошли неожиданные изменения в погоде, которые привели к введению режима «черного неба». Этот режим является первой степенью опасности для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и действовал с 19 по 22 января.

Он распространялся на южные районы Красноярского края, а также на города Абакан и Черногорск, пишет ФедералПресс.

Специалисты рекомендуют жителям провести как можно меньше времени на улице и ограничить использование автотранспорта, чтобы уменьшить негативное воздействие плохих погодных условий на здоровье. Такие метеорологические явления необычны для данного региона и требуют особой осторожности со стороны людей и властей.

Власти региона просят население следить за обновлениями о погодных условиях и соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя. Важно отметить, что в Красноярском крае проводятся экологические программы. Например, в городе Норильске уже полгода действует программа по снижению уровня серы.

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