Режим «черного неба» введен в Красноярске из-за плохой погоды

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Он распространялся на южные районы Красноярского края, а также на города Абакан и Черногорск, пишет ФедералПресс.
Специалисты рекомендуют жителям провести как можно меньше времени на улице и ограничить использование автотранспорта, чтобы уменьшить негативное воздействие плохих погодных условий на здоровье. Такие метеорологические явления необычны для данного региона и требуют особой осторожности со стороны людей и властей.
Власти региона просят население следить за обновлениями о погодных условиях и соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя. Важно отметить, что в Красноярском крае проводятся экологические программы. Например, в городе Норильске уже полгода действует программа по снижению уровня серы.