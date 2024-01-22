Пострадал пассажир. В Омской области пьяный водитель врезался в мусорные баки

Позже стало ясно, что мужчина находился за рулем в нетрезвом виде, по этому факту был составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Сейчас полицейские проводят проверку и после нее примут окончательное решение по делу, сообщили в УМВД России по Омской области.