Пострадал пассажир. В Омской области пьяный водитель врезался в мусорные баки

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Авария случилась в Русско-Полянском районе. На месте происшествия госавтоинспекторы установили, что 41-летний водитель «Toyota Avensis» ехал по Озерной улице в селе Целинное, где врезался в площадку с мусорными баками, около дома №37.
В результате происшествия пострадала 37-летняя женщина-пассажир автомобиля, ее госпитализировали с тяжелыми травмами.
Позже стало ясно, что мужчина находился за рулем в нетрезвом виде, по этому факту был составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Сейчас полицейские проводят проверку и после нее примут окончательное решение по делу, сообщили в УМВД России по Омской области.