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В Омской области пьяный водитель врезался в ограждение с мусорными баками

Пострадал пассажир. В Омской области пьяный водитель врезался в мусорные баки

22 января 2024, 10:32
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области пьяный водитель врезался в ограждение с мусорными баками

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 21 января, около 8 часов утра.

Авария случилась в Русско-Полянском районе. На месте происшествия госавтоинспекторы установили, что 41-летний водитель «Toyota Avensis» ехал по Озерной улице в селе Целинное, где врезался в площадку с мусорными баками, около дома №37.

В результате происшествия пострадала 37-летняя женщина-пассажир автомобиля, ее госпитализировали с тяжелыми травмами.

Позже стало ясно, что мужчина находился за рулем в нетрезвом виде, по этому факту был составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Сейчас полицейские проводят проверку и после нее примут окончательное решение по делу, сообщили в УМВД России по Омской области.

Фото: УМВД России по Омской области
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