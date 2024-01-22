Опасный бизнес. В Омске иностранцы пытались сбыть более одного килограмма наркотиков

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В суд направили уголовное дело о попытке продажи крупной партии наркотиков. По версии следствия, в мае 2023 года обвиняемый, который находился в сговоре с другими участниками преступления, купил запрещенные вещества общей массой более одного килограмма. Обвиняемые хотели продать их. Для этого разделили на партии, часть хранили по месту своего жительства.
Транспортная полиция задержала мужчин, когда они делали «закладки». Всю партию наркотических веществ изъяли.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении других соучастников расследование продолжается.