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Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В Омске иностранцы планировали продать крупную партию наркотиков

Опасный бизнес. В Омске иностранцы пытались сбыть более одного килограмма наркотиков

22 января 2024, 04:15
Фото: 1MI

В Омске иностранцы планировали продать крупную партию наркотиков

Группа иностранцев пыталась реализовать на продажу более одного килограмма героина и метадона в Омске.

В суд направили уголовное дело о попытке продажи крупной партии наркотиков. По версии следствия, в мае 2023 года обвиняемый, который находился в сговоре с другими участниками преступления, купил запрещенные вещества общей массой более одного килограмма. Обвиняемые хотели продать их. Для этого разделили на партии, часть хранили по месту своего жительства.

Транспортная полиция задержала мужчин, когда они делали «закладки». Всю партию наркотических веществ изъяли.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении других соучастников расследование продолжается.

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#Происшествия#Преступление#Омск#Наркотики#Уголовное дело#Сговор#Транспортная полиция#Анастасия Чернобаева
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