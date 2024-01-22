Опасный бизнес. В Омске иностранцы пытались сбыть более одного килограмма наркотиков

В суд направили уголовное дело о попытке продажи крупной партии наркотиков. По версии следствия, в мае 2023 года обвиняемый, который находился в сговоре с другими участниками преступления, купил запрещенные вещества общей массой более одного килограмма. Обвиняемые хотели продать их. Для этого разделили на партии, часть хранили по месту своего жительства.