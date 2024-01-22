Омский министр спорта и атаман казачьего общества займутся межнациональными вопросами

Новыми членами совета стали первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Антон Киселев, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник. По согласованию к обсуждению межнациональных и межконфессиональных отношений могут привлекать митрополита Омского и Таврического Дионисия, замначальника полиции по оперативной работе УМВД по Омской области Николая Сергеева, атамана Сибирского войскового казачьего общества Андрея Тимошенко.