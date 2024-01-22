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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

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Омский министр спорта и атаман казачьего общества займутся межнациональными вопросами

22 января 2024, 08:59
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омске в совет по межнациональным отношениям вошли министр спорта и атаман

Председателем консультативного совета является губернатор Омской области.

В Омской области изменился состав консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, действующий при губернаторе. Председательствует в нем руководитель региона Виталий Хоценко. Соответствующий указ 19 января подписал и. о. губернатора Дмитрий Ушаков.

Новыми членами совета стали первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Антон Киселев, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник. По согласованию к обсуждению межнациональных и межконфессиональных отношений могут привлекать митрополита Омского и Таврического Дионисия, замначальника полиции по оперативной работе УМВД по Омской области Николая Сергеева, атамана Сибирского войскового казачьего общества Андрея Тимошенко.

Среди исключенных оказались Георгий Гиоргадзе, Павел Зайцев, бывший митрополит Владимир, Дмитрий Крикорьянц и Геннадий Привалов.

Напомним, ранее Город55 сообщал о создании совета, который будет бороться с нежеланием мужчин служить в армии.

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#Омск#Омская область#Новости#Указ#Религия#Юлия Истомина#Виталий Хоценко#Совет
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