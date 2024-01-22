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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Нутрициолог Кузина объяснила, почему от хлеба нельзя полностью отказываться

22 января 2024, 13:20
Нутрициолог Екатерина Кузина отметила, что современные диетологи помогают людям бороться с привычкой есть хлеб и другие изделия из муки. Но при этом важно не устраивать себе полный запрет на эти продукты.

Одной из причин, по которым многие избегают мучного, является содержание в нем быстроусваивающихся углеводов, а также высокая калорийность и наличие различных добавок и глютена, который некоторые люди пытаются избегать. Именно поэтому многие избегают хлебобулочных изделий, пишет RuNews24.Ru.

Однако, по словам Кузиной, полностью отказываться от мучного не стоит. Мука содержит много полезных ингредиентов, которых нет в других продуктах. Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует потребление хлеба в количестве не менее 25 граммов в день.

Диетолог подчеркнула, что необходимо ограничить потребление белых пышных булок и круассанов. Белый хлеб лучше есть в подсушенном виде, если нет проблем с желудочно-кишечным трактом.

Наиболее полезными являются изделия из ржаной муки, так как они содержат больше железа на 30%, а также больше калия и магния на 50%. Гликемический индекс ржаной муки составляет 45, в то время как у пшеничной муки он варьируется от 70 до 85.

Кроме того, Кузина отметила, что хороши также хлебобулочные изделия из грубого помола, так как они содержат оптимальное количество витаминов и полезных элементов.

В заключение, нутрициолог рекомендует включить в рацион хлебцы, которые в большинстве случаев соответствуют принципам правильного питания. Они не только менее калорийные, но и обладают большим содержанием пищевых волокон, которые улучшают работу кишечника и помогают организму избавляться от токсинов и шлаков.

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