Нутрициолог Кузина объяснила, почему от хлеба нельзя полностью отказываться

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Одной из причин, по которым многие избегают мучного, является содержание в нем быстроусваивающихся углеводов, а также высокая калорийность и наличие различных добавок и глютена, который некоторые люди пытаются избегать. Именно поэтому многие избегают хлебобулочных изделий, пишет RuNews24.Ru.
Однако, по словам Кузиной, полностью отказываться от мучного не стоит. Мука содержит много полезных ингредиентов, которых нет в других продуктах. Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует потребление хлеба в количестве не менее 25 граммов в день.
Диетолог подчеркнула, что необходимо ограничить потребление белых пышных булок и круассанов. Белый хлеб лучше есть в подсушенном виде, если нет проблем с желудочно-кишечным трактом.
Наиболее полезными являются изделия из ржаной муки, так как они содержат больше железа на 30%, а также больше калия и магния на 50%. Гликемический индекс ржаной муки составляет 45, в то время как у пшеничной муки он варьируется от 70 до 85.
Кроме того, Кузина отметила, что хороши также хлебобулочные изделия из грубого помола, так как они содержат оптимальное количество витаминов и полезных элементов.
В заключение, нутрициолог рекомендует включить в рацион хлебцы, которые в большинстве случаев соответствуют принципам правильного питания. Они не только менее калорийные, но и обладают большим содержанием пищевых волокон, которые улучшают работу кишечника и помогают организму избавляться от токсинов и шлаков.