Нашли временное жилье. Погорельцам дома на 20 лет РККА в Омске материально помогут

В пресс-службе мэрии сообщили, что при пожаре пострадало десять квартир. В них проживают 13 человек. Жильцам предложили временно пожить в «Центре социальной помощи семьям с детьми». Накануне, 21 января, они выселились из социальной гостиницы. Погорельцам предложат жилье в маневренном фонде на время. Для его получения омичам нужно обратиться в департамент жилищной политики администрации Омска.