Нашли временное жилье. Погорельцам дома на 20 лет РККА в Омске материально помогут

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В администрации Омска рассказали, что погорельцы многоэтажки № 21 по улице 20 лет РККА получат материальную помощь. Пожар в их доме произошел в пятницу, 19 января. Там еще идет восстановление водоснабжения, отопления и электричества.
Как выяснилось, за двухэтажкой никто не смотрел, в ней действовало только товарищество собственников. Администрация Центрального округа решила привлечь две управляющие компании к работе, чтобы помочь восстановить все условия для проживания жильцов. Речь идет об УК «На Рабкоровской» и «Универсал».
В пресс-службе мэрии сообщили, что при пожаре пострадало десять квартир. В них проживают 13 человек. Жильцам предложили временно пожить в «Центре социальной помощи семьям с детьми». Накануне, 21 января, они выселились из социальной гостиницы. Погорельцам предложат жилье в маневренном фонде на время. Для его получения омичам нужно обратиться в департамент жилищной политики администрации Омска.
Пострадавшие от пожара могут получить материальную помощь в размере 25 тыс рублей. Деньги выделят из резервного фонда городской администрации. Комплексный центр социального обслуживания «Пенаты» также помогает омичам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Размер поддержки составляет до 100 тыс рублей.
Напомним, что пока неизвестна причина пожара. Прокуратура Омской области координирует действие специальных служб и правоохранителей.