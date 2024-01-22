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Published Сегодня, 12:16

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Погорельцам дома на 20 лет РККА в Омске окажут материальную помощь

Нашли временное жилье. Погорельцам дома на 20 лет РККА в Омске материально помогут

22 января 2024, 12:16
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Погорельцам дома на 20 лет РККА в Омске окажут материальную помощь

От огня пострадали 13 жильцов, которым предоставили квартиры в маневренном фонде.

В администрации Омска рассказали, что погорельцы многоэтажки № 21 по улице 20 лет РККА получат материальную помощь. Пожар в их доме произошел в пятницу, 19 января. Там еще идет восстановление водоснабжения, отопления и электричества.

Как выяснилось, за двухэтажкой никто не смотрел, в ней действовало только товарищество собственников. Администрация Центрального округа решила привлечь две управляющие компании к работе, чтобы помочь восстановить все условия для проживания жильцов. Речь идет об УК «На Рабкоровской» и «Универсал».

В пресс-службе мэрии сообщили, что при пожаре пострадало десять квартир. В них проживают 13 человек. Жильцам предложили временно пожить в «Центре социальной помощи семьям с детьми». Накануне, 21 января, они выселились из социальной гостиницы. Погорельцам предложат жилье в маневренном фонде на время. Для его получения омичам нужно обратиться в департамент жилищной политики администрации Омска.

Пострадавшие от пожара могут получить материальную помощь в размере 25 тыс рублей. Деньги выделят из резервного фонда городской администрации. Комплексный центр социального обслуживания «Пенаты» также помогает омичам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Размер поддержки составляет до 100 тыс рублей.

Напомним, что пока неизвестна причина пожара. Прокуратура Омской области координирует действие специальных служб и правоохранителей.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Помощь#Новости#Погорельцы#Материальная помощь#Социальное жилье#Алина Ясинская
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