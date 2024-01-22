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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В Омске готовят к вводу в эксплуатацию современную новостройку

Нарушений не выявлено. В Омске готовят к вводу в эксплуатацию современную новостройку

22 января 2024, 11:55
Фото: Минстрой 55

В Омске готовят к вводу в эксплуатацию современную новостройку

Многоэтажный жилой дом расположен на улице Братской в Октябрьском округе.

Перед сдачей объекта проверку провел Госстройнадзор. В ходе нее установлено: нарушений нет. Теперь многоэтажку по адресу ул. Братская, №19/3 готовят к вводу в эксплуатацию.

После всех необходимых исследований строение получило заключение о соответствии готового проекта изначальной задумке. В здании 72 квартиры, 6 из которых с собственным входом. Также отмечается, что в доме нет однокомнатных жилых помещений.

Подрядчиком объекта выступало ООО «Престиж-Строй», сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства.

Фото: Минстрой 55
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#Стройка#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Строительство дома#Стройплощадка#Строительные компании#Анастасия Баянова
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