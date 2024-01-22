Нарушений не выявлено. В Омске готовят к вводу в эксплуатацию современную новостройку

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Перед сдачей объекта проверку провел Госстройнадзор. В ходе нее установлено: нарушений нет. Теперь многоэтажку по адресу ул. Братская, №19/3 готовят к вводу в эксплуатацию.
После всех необходимых исследований строение получило заключение о соответствии готового проекта изначальной задумке. В здании 72 квартиры, 6 из которых с собственным входом. Также отмечается, что в доме нет однокомнатных жилых помещений.
Подрядчиком объекта выступало ООО «Престиж-Строй», сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства.