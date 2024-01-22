Мыть руки и носить маски. Только за одну неделю COVID-19 заболели больше 300 омичей

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:56
В региональном Роспотребнадзоре сообщили актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе диагноз поставили 323 жителям Омской области. Это на 12,9% выше, чем на позапрошлой неделе.
Медики ежедневно регистрировали от 3 до 77 случаев заболевания. Больше всего зараженных оказалось в областном центре — 259 человек. Это 80,2% от всех случаев заболеваний. Как уже сообщалось ранее, чаще всего COVID-19 подхватывают взрослые люди старше 18 лет.
Большинство пациентов переносит болезнь в форме ОРВИ (96,6%). Есть те, кто болеет коронавирусом бессимптомно (1,5%). Отметим, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией стала расти с осени 2023 года.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют в эпидемический период реже посещать общественные места, использовать при этом защитные маски и как можно чаще мыть руки или использовать антисептические средства. В борьбе с вирусами также помогает влажная уборка и проветривание помещений.
Ранее в ведомстве регистрировали за неделю 286 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Напомним, что на территории Омской области действует режим повышенной готовности в связи с увеличением числа заболевающих инфекцией. До 31 января члены постоянного действующего оперштаба по борьбе с распространением инфекции должны собраться вновь для оценки эпидситуации.
Несмотря на то, что болезнь часто протекает в виде ОРВИ или бессимптомно, все же есть случаи летального исхода в 2024 году. В первую неделю нового года в Омской области скончались два человека из-за осложнений от COVID-19.
Напомним, что в этом году медики фиксировали смерть и от ОРВИ. Так, в поезде у матери четверых детей скончалась семимесячная девочка. Ребенок потерял сознание, врачи не смогли спасти младенца. У семейства наблюдались признаки заболевания, однако больше всего болезнь повлияла на здоровье младшего.