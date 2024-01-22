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В Омске мебельщик обманул 28 человек

Мастер-ломастер. Омич обманул 28 человек на один млн рублей

22 января 2024, 05:12
Фото: 1MI

В Омске мебельщик обманул 28 человек

Суд рассмотрел уголовное дело, которое возбудили в отношении ранее судимого 38-летнего жителя Омска.

Согласно информации от прокуратуры Омской области, мужчина с ноября 2020 года по июнь 2021 года размещал в соцсетях и на сайтах объявления о том, что он занимается изготовлением мебели на заказ.

«После чего, создавая вид профессионального работника, заключал с обратившимися гражданами договоры оказания услуг, не имея намерений и возможности их выполнения. Получив аванс или полную оплату заказа в сумме от 6 до 80 тыс. рублей, мужчина переставал выходить на связь», — уточнили в прокуратуре.

Общая сумма ущерба составили больше одного миллиона рублей. Суд приговорил омича к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также он должен выплатить пострадавшим причиненный ущерб.

Обвиняемый пытался обжаловать приговор, посчитав его слишком суровым, но судебная коллегия решения не изменила.

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#Омск#Анастасия Чернобаева
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