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Красноярские лесничества внедряют программу по заготовке лесосеменного сырья

22 января 2024, 07:07
Красноярский край приступил к реализации большого плана по сбору семян хвойных деревьев для восстановления лесов. К этому проекту привлеклись лесничества региона. В рамках программы планируется собрать 12 тонн семян, причем большая часть из них высокого качества.

Основная цель этой инициативы — возрождение лесных ресурсов в Красноярском крае. Семена, собранные в результате работ, будут использоваться для посева и выращивания новых сеянцев. Перед использованием они пройдут проверку в специальном центре, который гарантирует оптимальные условия для успешного развития будущего леса, пишет ФедералПресс.

В настоящее время в регионе уже функционируют более 30 питомников и теплиц, где специалисты выращивают саженцы для последующей посадки.

Весь этот процесс осуществляется в рамках федеральной программы по восстановлению экологии лесов. Кроме того, в городе Норильске уже действует программа по снижению выбросов серы в атмосферу.

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