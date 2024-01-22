Красноярские лесничества внедряют программу по заготовке лесосеменного сырья

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:09
Основная цель этой инициативы — возрождение лесных ресурсов в Красноярском крае. Семена, собранные в результате работ, будут использоваться для посева и выращивания новых сеянцев. Перед использованием они пройдут проверку в специальном центре, который гарантирует оптимальные условия для успешного развития будущего леса, пишет ФедералПресс.
В настоящее время в регионе уже функционируют более 30 питомников и теплиц, где специалисты выращивают саженцы для последующей посадки.
Весь этот процесс осуществляется в рамках федеральной программы по восстановлению экологии лесов. Кроме того, в городе Норильске уже действует программа по снижению выбросов серы в атмосферу.