Красноярские лесничества внедряют программу по заготовке лесосеменного сырья

Основная цель этой инициативы — возрождение лесных ресурсов в Красноярском крае. Семена, собранные в результате работ, будут использоваться для посева и выращивания новых сеянцев. Перед использованием они пройдут проверку в специальном центре, который гарантирует оптимальные условия для успешного развития будущего леса, пишет ФедералПресс.