Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Корица помогает снизить уровень холестерина в организме

22 января 2024, 05:26
Специалист по питанию Джордан Хилл признал корицу главной специей в борьбе с холестерином. Он объяснил, что повышенный уровень холестерина может привести к избытку сахара в крови, а корица может снизить уровень сахара и, следовательно, уровень холестерина.

Однако Хилл отметил, что корица не может полностью избавить от повышенного холестерина, пишет ИА RuNews24.ru.

Корица содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества, такие как циннамальдегид и коричная кислота, катехины и процианидины. Она рекомендована для тех, кто подвержен развитию диабета, а также для тех, кто уже страдает сахарным диабетом.

Корицу можно добавлять в чай, кофе, йогурт, супы и тесто. Хилл рекомендует использовать порошковую корицу, но не более одной чайной ложки в день.

Кроме корицы, уровень холестерина можно снизить также с помощью кайенского перца, чеснока, имбиря и куркумы.

Подпишитесь
Разваливающийся дом, снежные завалы и беды животных. Темы уходящей недели
Вчера, 10:43
Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных
Сегодня, 06:18
Зарплата до 67 тысяч. В суде Омска ищут начальника и специалиста в отдел обеспечения
Сегодня, 04:21
Годами игнорировали. Застройщика центра Омска обязали отремонтировать здание ТЭЦ-1
Сегодня, 04:26
Бандитский Омск. Количество преступлений за 2023 год в Омской области выросло
Сегодня, 04:49
Снегопад и внезапное потепление. Стало известно, какая погода ждет омичей на неделе
Вчера, 04:34