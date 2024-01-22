Корица помогает снизить уровень холестерина в организме

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Однако Хилл отметил, что корица не может полностью избавить от повышенного холестерина, пишет ИА RuNews24.ru.
Корица содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества, такие как циннамальдегид и коричная кислота, катехины и процианидины. Она рекомендована для тех, кто подвержен развитию диабета, а также для тех, кто уже страдает сахарным диабетом.
Корицу можно добавлять в чай, кофе, йогурт, супы и тесто. Хилл рекомендует использовать порошковую корицу, но не более одной чайной ложки в день.
Кроме корицы, уровень холестерина можно снизить также с помощью кайенского перца, чеснока, имбиря и куркумы.