Кассиры или водители. В Омской области на несколько профессии зафиксировали спрос

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
На первом месте оказались продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Вторую строчку по востребованности заняли водители (6,8%) и менеджеры (4,8%).
Высокий спрос возник среди машинистов и поваров, также операторов call-центров, курьеров, слесарей, инженеров-конструкторов, сварщиков, кладовщиков, врачей.
Мало вакансий среди оценщиков, руководителей отдела аналитики, операционных директоров и брокеров.
Ранее редакция Города55 писала, что в восьмом арбитражном апелляционном суде опубликовали свежие вакансии. Например, требуется главный специалист и начальник в отдел материально-технического обеспечения.
Также редакция Города55 назвала самые высокооплачиваемые профессии в Омске. В этот список попали электросварщик, специалист по продажам, врач-офтальмолог и главный контролер.