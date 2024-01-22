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Published Сегодня, 07:28

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Работа

Кассиры или водители. В Омской области на несколько профессии зафиксировали спрос

22 января 2024, 07:28
Фото: 1MI
Работа

В Омской области зафиксировали высокий спрос на консультантов и кассиров

Исследование службы hh.ru показало, что в Омской области сразу несколько профессии стали востребованными в январе.

На первом месте оказались продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Вторую строчку по востребованности заняли водители (6,8%) и менеджеры (4,8%).

Высокий спрос возник среди машинистов и поваров, также операторов call-центров, курьеров, слесарей, инженеров-конструкторов, сварщиков, кладовщиков, врачей.

Мало вакансий среди оценщиков, руководителей отдела аналитики, операционных директоров и брокеров.

Ранее редакция Города55 писала, что в восьмом арбитражном апелляционном суде опубликовали свежие вакансии. Например, требуется главный специалист и начальник в отдел материально-технического обеспечения.

Также редакция Города55 назвала самые высокооплачиваемые профессии в Омске. В этот список попали электросварщик, специалист по продажам, врач-офтальмолог и главный контролер.

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#Общество#Омск#Омская область#Профессии#Водители#Спрос#Анастасия Чернобаева
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