«Будем помнить вечно». В Омской области простились с участником СВО

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Сообщение о смерти бойца Игоря Мершина появилось официальном сообществе администрации Краснополянского сельского поселения в социальной сети. Прощание прошло несколькими днями ранее, в д. Кирсаново, где жил участник спецоперации.
«Мы будем помнить Игоря Николаевича вечно, он отдал жизнь, защищая наш покой», — написала местная жительница Валентина.
Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибшего.
Напомним, что в конце прошлого года стало известно о кончине омского военнослужащего Ивана Ларькина. В момент исполнения задания, он получил серьезные повреждения и позже скончался.