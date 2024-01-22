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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 11:41

В Омской области простились с участником СВО

«Будем помнить вечно». В Омской области простились с участником СВО

22 января 2024, 11:38
Фото: 1MI

В Омской области простились с участником СВО

Прощание прошло в Горьковском районе Омской области.

Сообщение о смерти бойца Игоря Мершина появилось официальном сообществе администрации Краснополянского сельского поселения в социальной сети. Прощание прошло несколькими днями ранее, в д. Кирсаново, где жил участник спецоперации.

«Мы будем помнить Игоря Николаевича вечно, он отдал жизнь, защищая наш покой», — написала местная жительница Валентина.

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибшего.

Напомним, что в конце прошлого года стало известно о кончине омского военнослужащего Ивана Ларькина. В момент исполнения задания, он получил серьезные повреждения и позже скончался.

Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
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#Омск#Омская область#Смерть человека#Смерть#Новости#Сво#Боец СВО#Участник СВО#Анастасия Баянова#Зона СВО
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