Александр Бастрыкин потребовал доклад о избиении школьника в Омской области

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Как сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ, Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки происшествия в школе села Старинка.
Напомним, вчера в социальных сетях появилось видео нападения ребенка на своего одноклассника, и, как стало известно, агрессор — внук директора учебного заведения. Кроме того, очевидцы сообщают, что избиения стали регулярными.
Ранее меры реагирования на инцидент предприняла региональная прокуратура: сотрудники ведомства проверяли школу и работу специалистов комитета по образованию муниципалитета и ПДН ОВД по Называевскому району.