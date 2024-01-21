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О ходе проверки избиения школьника в Называевском районе доложат Бастрыкину

Александр Бастрыкин потребовал доклад о избиении школьника в Омской области

21 января 2024, 05:21
Фото: 1MI

О ходе проверки избиения школьника в Называевском районе доложат Бастрыкину

Об обстоятельствах и ходе проверки инцидента в школе села Старинки поручено доложить руководителю Следственного управления Следственного комитета по Омской области Олегу Винникову.

Как сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ, Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки происшествия в школе села Старинка.

Напомним, вчера в социальных сетях появилось видео нападения ребенка на своего одноклассника, и, как стало известно, агрессор — внук директора учебного заведения. Кроме того, очевидцы сообщают, что избиения стали регулярными.

Ранее меры реагирования на инцидент предприняла региональная прокуратура: сотрудники ведомства проверяли школу и работу специалистов комитета по образованию муниципалитета и ПДН ОВД по Называевскому району.

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