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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

иллюстрация

Как в НХЛ. Новый нападающий «Авангарда» Юрчо поделился впечатлениями об арене и Омске

20 января 2024, 07:14
Фото: Город55
иллюстрация

Новый нападающий «Авангарда» Юрчо поделился впечатлениями об арене и Омске

Спортсмен рассказал, что ему нравится играть в омском хоккейном клубе.

Вчера, 19 января, состоялась игра «Авангарда» и «Спартака». Матч Фонбет Чемпионата КХЛ закончился со счетом 3:1 в пользу омской команды. За «ястребов» не так давно начал играть 31-летний словацкий хоккеист Томаш Юрчо. Он поделился впечатлениями об «Авангарде», «G-Drive Арене» и Омске.

В разговоре со «Спорт-эксперссом» спортсмен сказал, что играет в отличной команде и что ему нравится организация в клубе.

«Прекрасные болельщики, постоянно полные трибуны. Ощущение, как будто играешь в НХЛ. У нас отличный подбор игроков, надеюсь, что мы сможем пройти как можно дальше в плей-офф», — отметил он.

Также нападающий оценил домашнюю площадку «Авангарда», сказав, что на ней есть все на уровне НХЛ.

«И раздевалки, и процедурные, зал просто невероятный, просто все на очень высоком уровне. Когда ты на такой арене, ты хочешь проводить на ней как можно больше времени, больше работать, не хочешь уходить домой. Ну и конечно, болельщики и атмосфера потрясающие», — добавил Юрчо.

С Омском легионер не успел познакомиться полностью, так как команда провела здесь всего лишь неделю и вновь отправилась на выезд. В целом Юрчо нравится здесь, сказал он. По его мнению, в городе отличные рестораны и есть места, где прогуляться.

Ранее Город55 писал об омском хоккеисте, который вернулся из Канады в Россию, но не смог полноценно играть как российский спортсмен. Он поучаствовал в нескольких осенних матчах, а в декабре начались разбирательства по поводу его спортивного гражданства.

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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Новости#Омский авангард#Алина Ясинская
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