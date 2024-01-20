Как в НХЛ. Новый нападающий «Авангарда» Юрчо поделился впечатлениями об арене и Омске

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:19
Вчера, 19 января, состоялась игра «Авангарда» и «Спартака». Матч Фонбет Чемпионата КХЛ закончился со счетом 3:1 в пользу омской команды. За «ястребов» не так давно начал играть 31-летний словацкий хоккеист Томаш Юрчо. Он поделился впечатлениями об «Авангарде», «G-Drive Арене» и Омске.
В разговоре со «Спорт-эксперссом» спортсмен сказал, что играет в отличной команде и что ему нравится организация в клубе.
«Прекрасные болельщики, постоянно полные трибуны. Ощущение, как будто играешь в НХЛ. У нас отличный подбор игроков, надеюсь, что мы сможем пройти как можно дальше в плей-офф», — отметил он.
Также нападающий оценил домашнюю площадку «Авангарда», сказав, что на ней есть все на уровне НХЛ.
«И раздевалки, и процедурные, зал просто невероятный, просто все на очень высоком уровне. Когда ты на такой арене, ты хочешь проводить на ней как можно больше времени, больше работать, не хочешь уходить домой. Ну и конечно, болельщики и атмосфера потрясающие», — добавил Юрчо.
С Омском легионер не успел познакомиться полностью, так как команда провела здесь всего лишь неделю и вновь отправилась на выезд. В целом Юрчо нравится здесь, сказал он. По его мнению, в городе отличные рестораны и есть места, где прогуляться.
Ранее Город55 писал об омском хоккеисте, который вернулся из Канады в Россию, но не смог полноценно играть как российский спортсмен. Он поучаствовал в нескольких осенних матчах, а в декабре начались разбирательства по поводу его спортивного гражданства.