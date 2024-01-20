Дышать запрещено. В Омской области после Крещения ввели режим «черного неба»

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что на территории Омска и его области введен режим неблагоприятных условий. Степень опасности — первая.
По прогнозам метеорологов, он продлится до 10:00 сегодняшнего дня. До этого времени вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе. Это происходит с 22:00 вчерашнего дня.
«Я даже не знаю, чем может пахнуть. Тут как смесь: и горелой резиной, и дымом, и гарью. Открыла окно сейчас, резкий запах вони вот этой. Так пахло летом, в августе, когда несколько дней подряд травили», — пишет омичка в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск““.
Много жалоб накануне оставили жители областного центра, проживающие на Левобережье. У кого-то едкий запах сочился даже через открытые окна. Омичи почувствовали его у академии МВД, по улицам Дианова, Фугенфирова и Ватутина. Также есть жалобы от жителей городка Нефтяников.