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Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

иллюстрация

Дышать запрещено. В Омской области после Крещения ввели режим «черного неба»

20 января 2024, 03:41
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области после Крещения ввели режим «черного неба»

Неблагоприятные метеоусловия продлятся не так долго, говорят синоптики.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что на территории Омска и его области введен режим неблагоприятных условий. Степень опасности — первая.

По прогнозам метеорологов, он продлится до 10:00 сегодняшнего дня. До этого времени вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе. Это происходит с 22:00 вчерашнего дня.

«Я даже не знаю, чем может пахнуть. Тут как смесь: и горелой резиной, и дымом, и гарью. Открыла окно сейчас, резкий запах вони вот этой. Так пахло летом, в августе, когда несколько дней подряд травили», — пишет омичка в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск““.

Много жалоб накануне оставили жители областного центра, проживающие на Левобережье. У кого-то едкий запах сочился даже через открытые окна. Омичи почувствовали его у академии МВД, по улицам Дианова, Фугенфирова и Ватутина. Также есть жалобы от жителей городка Нефтяников.

Первая степень опасности. В Омске объявили режим «черного неба»
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#Общество#Происшествия#Экология#Омск#Омская область#Выбросы#Новости#Режим нму#Режим черного неба#Алина Ясинская
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