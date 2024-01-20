Дышать запрещено. В Омской области после Крещения ввели режим «черного неба»

Много жалоб накануне оставили жители областного центра, проживающие на Левобережье. У кого-то едкий запах сочился даже через открытые окна. Омичи почувствовали его у академии МВД, по улицам Дианова, Фугенфирова и Ватутина. Также есть жалобы от жителей городка Нефтяников.