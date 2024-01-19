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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

иллюстрация

Все решаемо. В Омске из-за дефицита водителей на работу будут звать больше женщин

19 января 2024, 06:19
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из-за дефицита водителей автобусов на работу будут звать больше женщин

Поиск на вакантные места сотрудников происходит и через Центры занятости.

В Омске ощутимо не хватает водителей общественного транспорта. Губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест обсудили эту проблему. Глава региона рассказал подробнее о встрече в телеграм-канале.

«Администрация города сейчас ищет варианты решения кадровой проблемы. В частности, активно приглашают работать женщин водителями в муниципальные пассажирские предприятия на современный, экологичный и легкий в управлении транспорт», — написал он.

По словам губернатора, муниципальные предприятия уже ведут наборы на вакантные места. Водителей привлекают в том числе через Центры занятости.

Кроме того, участники встречи поговорили о том, как убирается снег в городе. На днях на улицы с проверкой выезжал не только градоначальник, но и губернатор. Чтобы очистить заснеженный Омск, решили привлекать тяжелую технику из региона.

Вообще же, специальный автопарк требует обновления. Хоценко поручил работникам минфина и минтранса начать разработку пятилетней программы по этой теме, чтобы к следующей зиме в областном центре появились новые снегоуборочные машины.

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