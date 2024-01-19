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Омич продал 82 тонны зерна на предприятии своего друга без его ведома

Вину не чувствует. Омич продал зерно на предприятии своего друга без его ведома

19 января 2024, 08:36
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Омич продал 82 тонны зерна на предприятии своего друга без его ведома

Прокуратура считает, что за это преступление мужчине нужен более жестокий приговор.

В региональной прокуратуре рассказали о том, чем кончилось уголовное дело 58-летнего омича. Его признали виновным в крупной краже. В этой истории разбирался Таврический районный суд.

Мужчина продал 82 тонны семенного зерна ООО «Жатва». С собственником предприятия он был в приятельских отношениях. Получив больше 1 млн рублей, друг забрал их себе. Ущерб при этом он решил не возмещать, а вину не признал.

Ему назначили три с половиной года лишения свободы условно. Испытательный срок составит три года. Прокуратура посчитала, что приговор слишком мягким, поэтому подала апелляцию.

Ранее Город55 писал о том, что другой омич отбуксировал чужой автомобиль, подумав, что он бесхозный. Предприимчивый мужчина хотел починить машину, но до ремонта так и не доехал — его задержали полицейские.

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#Кража#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Новости#Алина Ясинская
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