В Омске официально началась подготовка к паводку

В том же постановлении определены задачи конкретных подразделений горадминистрации. Так, департамент имущественных отношений обязан до 11 марта «провести организационную работу» со своими арендаторами, чтобы те очистили крыши и вывезли снег со своих участков. Это же ведомство должно найти помещения, в которых можно было бы поселить людей, на время оказавшихся из-за паводка без жилья.