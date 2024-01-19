В Омске официально началась подготовка к паводку

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Сегодня, 19 января, в Омске официально началась подготовка к смене времен года. Именно так можно оценивать постановление главы города Сергея Шелеста «О мерах по защите сооружений и имущества, расположенных на территории города Омска, от повреждений паводковыми водами и ледоходом».
Согласно документу, в Омске начинает работать антипаводковая комиссия во главе с первым вице-мэром и директором департамента городского хозяйства Евгением Фоминым. В состав этой комиссии вошли главы других департаментов, городских административных округов, УДХБ, «Тепловой компании», «Омскэлектро». К 19 февраля должен быть разработан регламент работы нового органа.
В том же постановлении определены задачи конкретных подразделений горадминистрации. Так, департамент имущественных отношений обязан до 11 марта «провести организационную работу» со своими арендаторами, чтобы те очистили крыши и вывезли снег со своих участков. Это же ведомство должно найти помещения, в которых можно было бы поселить людей, на время оказавшихся из-за паводка без жилья.
Дептранс обязан обеспечить возможность эвакуации из зон затопления, депфин — выделить деньги на все необходимое, департамент контроля — проследить за своевременным вывозом снега с городской территории. «Тепловой компании» мэр порекомендовал без предварительной оплаты выделять УДХБ горячую воду, необходимую для промывки ливневой канализации.
Напмним: Омск традиционно находится в зоне риска по подтоплениям. Каждую весну от городских властей требуется напряженная работа, чтобы минимизировать негативные последствия паводка.