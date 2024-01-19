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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

иллюстрация

Сидел целый класс. В Омске на Кирова силовики нагрянули в подпольный игорный клуб

19 января 2024, 11:01
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на Кирова силовики нагрянули в подпольный игорный клуб

Гости заведения заявляли, что не знали о запрете азартных игр на территории РФ.

Сотрудники СУ СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело из-за незаконной организации игорной деятельности (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). В пресс-службе ведомства рассказали подробности этой истории.

Азартные игры организовывали на улице Кирова. Для этого было закуплено 35 компьютеров. Гости играли через интернет, внося плату 27-летнему администратору. Омичам предоставляли доступ к различным онлайн-казино.

Когда правоохранительные органы нагрянули в игровые залы, то там находились больше 20 человек. Все как один утверждали, что не знали о запрете азартных игр в России.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Дневная выручка незаконного заведения составляла порядка 130 тыс рублей. Следователи продолжают расследование и выясняют, кто еще причастен к организации нелегального бизнеса.

Ранее Город55 писал о подпольном казино в торговом комплексе. В одном из помещений поставили два покерных стола и развернули площадку для игры.

Игра на «уголовку». В омском ТК на Левом берегу открыли подпольное казино
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#Общество#Видео#Омск#Омская область#Уголовное дело#Казино#Новости#Азартные игры#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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