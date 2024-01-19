Сидел целый класс. В Омске на Кирова силовики нагрянули в подпольный игорный клуб

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Сотрудники СУ СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело из-за незаконной организации игорной деятельности (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). В пресс-службе ведомства рассказали подробности этой истории.
Азартные игры организовывали на улице Кирова. Для этого было закуплено 35 компьютеров. Гости играли через интернет, внося плату 27-летнему администратору. Омичам предоставляли доступ к различным онлайн-казино.
Когда правоохранительные органы нагрянули в игровые залы, то там находились больше 20 человек. Все как один утверждали, что не знали о запрете азартных игр в России.
Дневная выручка незаконного заведения составляла порядка 130 тыс рублей. Следователи продолжают расследование и выясняют, кто еще причастен к организации нелегального бизнеса.
Ранее Город55 писал о подпольном казино в торговом комплексе. В одном из помещений поставили два покерных стола и развернули площадку для игры.