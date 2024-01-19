Семейное дело. В Омской области глава поселка отдал «мусорный» контракт своему дяде

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Как сообщили в ведомстве, глава Черлакского городского поселения в 2021–2022 годах отдал контракты на обустройство площадок для обращения с ТКО своему родному дяде-предпринимателю. После этого чиновник подписал акты о выполненных работах.
По закону, чиновники обязаны уведомлять государство о возможном конфликте интересов, но глава поселения проигнорировал эту обязанность. На фоне этого прокуратура обратилась в Совет поселения, где потребовала лишить главу занимаемой должности.
Совет в итоге лишил чиновника своего поста, однако не по представлению прокуратуры, а по собственному желанию главы поселка в феврале прошлого года. В этом случае он бы не понес предусмотренные законом санкции. В прокуратуре это расценили как повод обратиться в суд с требованием признать главу поселения лишенным должности из-за коррупционной составляющей.
«Суды первой и второй инстанций в удовлетворении исковых требований прокуратуры отказали, в связи с чем прокурор Омской области определение суда обжаловал в кассационном порядке. Судебная коллегия по административным делам Восьмого кассационного суда прежние решения судов отменила», — сообщили в региональной прокуратуре.
В итоге суд признал, что уход главы поселения связан с нарушением антикоррупционного законодательства, поэтому он лишился поста не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия.
Как уточнили Городу55 в областной прокуратуре, должности главы Черлакского городского поселения лишили Виктора Павликов, а обустройством мусорных площадок занимался его дядя, предприниматель Александр Павликов.
Ранее Город55 сообщал, что предприниматель Александр Павликов занимался обустройством контейнерных площадок еще в 2019 году. Тогда между ним и регоператором возник конфликт: предприниматель жаловался, что «Магнит» испортил контейнеры своей техникой.