Семейное дело. В Омской области глава поселка отдал «мусорный» контракт своему дяде

Совет в итоге лишил чиновника своего поста, однако не по представлению прокуратуры, а по собственному желанию главы поселка в феврале прошлого года. В этом случае он бы не понес предусмотренные законом санкции. В прокуратуре это расценили как повод обратиться в суд с требованием признать главу поселения лишенным должности из-за коррупционной составляющей.