Продолжают кусать прохожих. Омичи пожаловались на бездомных собак в центре города

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Жалоба на ситуацию появилась в комментариях под записью Центра управления регионом в соцсети. Омичка Дарья рассказала, что две черные агрессивные собаки гуляют по центру города и периодически кусают прохожих. Женщина также отметила, что по этому поводу подавалось обращение, но ответа на него не последовало.
«Через Госуслуги подала обращение по поводу двух черных агрессивных собак, так сказать, это условно бездомные собаки, как говорят зоозащитники (заботу о них или иной мере периодически проявляют люди в одном и том же месте). Но никакого реагирования на сообщение так и нет, а тем временем они продолжают кусать прохожих (утром меня и еще одного мужчину). Причем в центре города — в районе ул. Кемеровская, 1/3, на пешеходной дорожке, ведущей к Зеленому острову», — написала омичка.
Она также отметила, что такое положение дел может иметь печальных исход, так как к этим собакам часто присоединяются бездомные животные с соседней стройки.
«Хотелось бы не доводить до случая на Мельничной, ведь иногда к ним присоединяются собаки со стройки — территории бывшего Сибзавода. Там тоже были обращения жителей, но реагирования не последовало, пока не случилось то, что случилось», — добавила женщина.
На обращение отреагировали в городской администрации, предложив обратиться за помощью в следующие инстанции:
«Для подачи заявки на отлов бродячих собак вы можете обратиться в комитет территориального общественного самоуправления или управляющую организацию, при угрозе нападения — напрямую в муниципальный приют — 446743»», — сообщили в мэрии.