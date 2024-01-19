Продолжают кусать прохожих. Омичи пожаловались на бездомных собак в центре города

Жалоба на ситуацию появилась в комментариях под записью Центра управления регионом в соцсети. Омичка Дарья рассказала, что две черные агрессивные собаки гуляют по центру города и периодически кусают прохожих. Женщина также отметила, что по этому поводу подавалось обращение, но ответа на него не последовало.