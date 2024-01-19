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В Омске задержали мужчину, укравшего велосипед из подъезда жилого дома

Поменял на алкоголь. В Омске нашли мужчину, укравшего велосипед из подъезда дома

19 января 2024, 03:47
Фото: УМВД России по Омской области

В Омске задержали мужчину, укравшего велосипед из подъезда жилого дома

Омич пришел в гости к другу, но его дома не застал, поэтому решил не уходить с пустыми руками.

С заявлением о пропаже велосипеда в отделение полиции обратилась 27-летняя жительница Советского округа. Она рассказала, что хранила велосипед в подъезде дома на улице Бархатовой, но недавно его украл неизвестный. Сумма ущерба, по ее словам, составила 8 500 рублей.

После опроса местных жителей и визита в близлежащие ломбарды полицейским удалось установить личность преступника. Так, пропажа была обнаружена в ломбарде на проспекте Менделеева. Оказалось, что велосипед сюда сдал 38-летний омич, выручив за это 700 рублей.

После злоумышленника доставили в отдел полиции. Он рассказал, что пришел в гости к приятелю, но того не оказалось дома. Тогда, увидев не пристегнутый велосипед на лестничной площадке, он решил похитить его, а вырученные средства потратить на алкоголь.

Сейчас по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», велосипед уже вернули хозяину, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Думал, что бесхозная. Омич украл машину из-под носа хозяина
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#Преступление#Кража#Омск#Омская область#Новости#Велосипед#Кражи#Преступники#Анастасия Баянова
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