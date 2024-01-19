Поменял на алкоголь. В Омске нашли мужчину, укравшего велосипед из подъезда дома

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:47
С заявлением о пропаже велосипеда в отделение полиции обратилась 27-летняя жительница Советского округа. Она рассказала, что хранила велосипед в подъезде дома на улице Бархатовой, но недавно его украл неизвестный. Сумма ущерба, по ее словам, составила 8 500 рублей.
После опроса местных жителей и визита в близлежащие ломбарды полицейским удалось установить личность преступника. Так, пропажа была обнаружена в ломбарде на проспекте Менделеева. Оказалось, что велосипед сюда сдал 38-летний омич, выручив за это 700 рублей.
После злоумышленника доставили в отдел полиции. Он рассказал, что пришел в гости к приятелю, но того не оказалось дома. Тогда, увидев не пристегнутый велосипед на лестничной площадке, он решил похитить его, а вырученные средства потратить на алкоголь.
Сейчас по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», велосипед уже вернули хозяину, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.