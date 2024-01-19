Поменял на алкоголь. В Омске нашли мужчину, укравшего велосипед из подъезда дома

После злоумышленника доставили в отдел полиции. Он рассказал, что пришел в гости к приятелю, но того не оказалось дома. Тогда, увидев не пристегнутый велосипед на лестничной площадке, он решил похитить его, а вырученные средства потратить на алкоголь.