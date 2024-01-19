Омичам рассказали о важных правилах безопасности во время купания в проруби

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:59
В Роспотребнадзоре омичам рассказали о пугающей статистике. Оказалось, что в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт. Это происходит из-за того, что многие из соблюдающих традицию забывают о правилах безопасности и не думают о наличии противопоказаний.
Так, например, часто омичи берут с собой детей, хотя для них это очень опасно. Кроме того, купание противопоказано людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, а также с болезни дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, носоглотки и мочеполовой системы. Не следует купаться в холодной воде беременным женщинам и пожилым людям.
В управлении дали несколько важных рекомендаций для тех, кто все же решит поучаствовать в крещенских купаниях: так, перед погружением в прорубь нужно обязательно измерить уровень артериального давления и погружаться в воду, только если его значения в норме. Перед входом в прорубь необходимо побыть на воздухе, растереть и разогреть кожу, также не следует нырять головой вперед.
Кроме того, не нужно задерживаться в проруби больше минуты, чтобы не допустить переохлаждения, а сразу после купания следует вытереться полотенцем, надеть теплую одежду и зайти в помещение.
«Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено», — напомнили в Роспотребнадзоре.
Ранее Город55 публиковал список мест на территории региона, где будут организованы крещенские купания.