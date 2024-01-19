Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

В Роспотребнадзоре омичам рассказали о правилах купания в проруби

Омичам рассказали о важных правилах безопасности во время купания в проруби

19 января 2024, 07:01
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре омичам рассказали о правилах купания в проруби

Специалисты предупреждают: перед тем, как окунаться в холодную воду, нужно убедиться в отсутствии противопоказаний.

​В Роспотребнадзоре омичам рассказали о пугающей статистике. Оказалось, что в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт. Это происходит из-за того, что многие из соблюдающих традицию забывают о правилах безопасности и не думают о наличии противопоказаний.

Так, например, часто омичи берут с собой детей, хотя для них это очень опасно. Кроме того, купание противопоказано людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, а также с болезни дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, носоглотки и мочеполовой системы. Не следует купаться в холодной воде беременным женщинам и пожилым людям.

В управлении дали несколько важных рекомендаций для тех, кто все же решит поучаствовать в крещенских купаниях: так, перед погружением в прорубь нужно обязательно измерить уровень артериального давления и погружаться в воду, только если его значения в норме. Перед входом в прорубь необходимо побыть на воздухе, растереть и разогреть кожу, также не следует нырять головой вперед.

Кроме того, не нужно задерживаться в проруби больше минуты, чтобы не допустить переохлаждения, а сразу после купания следует вытереться полотенцем, надеть теплую одежду и зайти в помещение.

«Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Ранее Город55 публиковал список мест на территории региона, где будут организованы крещенские купания.

В Омской области представили список мест для Крещенских купаний. Адреса
Узнать подробнее
#Омск#Новости#Крещение#Прорубь#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Пошел на повышение. В омском минрегполитики назначили нового заместителя
Сегодня, 05:30
Семейное дело. В Омской области глава поселка отдал «мусорный» контракт своему дяде
Сегодня, 03:51
Без конкурентов. Скандальный «Арт Ремстрой» построит ливневку на Левобережье Омска
Сегодня, 04:24
Раздирают собаки. В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль
Вчера, 07:20
Все решаемо. В Омске из-за дефицита водителей на работу будут звать больше женщин
Сегодня, 06:19
Привело к огромной пробке. В Омске на Красном пути машины столкнулись с автобусом
Сегодня, 04:59