Омичам рассказали о важных правилах безопасности во время купания в проруби

В управлении дали несколько важных рекомендаций для тех, кто все же решит поучаствовать в крещенских купаниях: так, перед погружением в прорубь нужно обязательно измерить уровень артериального давления и погружаться в воду, только если его значения в норме. Перед входом в прорубь необходимо побыть на воздухе, растереть и разогреть кожу, также не следует нырять головой вперед.