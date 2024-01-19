Конфликт интересов. Омская чиновница помогала директору «Треста №4» застраивать город

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В департаменте архитектуры городской администрации начальником управления градостроительства с марта 2022 года работает Ольга Дерябина. Городу55 стало известно, что Дерябина, причастная к предоставлению земельных участков на территории Омска строительной компании «Трест №4», является родственницей директора и учредителя этой компании Бориса Кардаева и в девичестве носила фамилию Кардаева.
Следовательно, это обстоятельство могло привести к конфликту интересов. За разъяснениями и проверкой вышеизложенных фактов Город55 обратился в прокуратуру Омской области. 15 декабря от ведомства пришел ответ, что оснований для принятия мер реагирования по вопросу наличия конфликта интересов в действиях О. Е. Дерябиной при предоставлении земельных участков ООО «Трест №4» не имеется.
«Дерябина О. Е. не входит в состав комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков из состава земель, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Омск Омской области и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, права на заключение договоров о комплексном развитии территории», — говорится в ответе прокуратуры.
Однако сейчас выяснилось, что спустя три дня после ответа Городу55, прокуратура признала родство Дерябиной с Кардаевым, вынесла представление об устранении нарушений федерального законодательства и написала об этом в омскую мэрию (копия документа есть в распоряжении редакции, — прим. Ред.).
Как сообщает прокуратура Омской области, 18 октября 2023 года (то есть когда Ольга Дерябина уже работала в депархитектуры) департамент рассмотрел обращение директора «Треста №4» Бориса Кардаева и согласовал материалы «Проекта благоустройства территории для размещения элементов благоустройства территории (твердое покрытие)». Еще раньше — в январе 2023-го — согласование от депарха получил проект Кардаева по благоустройству территории по улице Вокзальная. При рассмотрении двух обращений принимала участие Дерябина.
«В ходе проведенной прокуратурой города Омска проверки установлено, что Кардаев Б. А. является родственником Дерябиной О. Е., с которым она знакома более 30 лет. Последняя также пояснила, что в 2022 году она 1 раз рассматривала обращение Кардаева, как руководителя коммерческой организации, о наличии родственным отношений с данным лицом она уведомила руководство департамента в устном порядке», — пишет прокуратура.
Выходит, что меры по устранению возможного конфликта интересов руководством, а директором депарха тогда была Светлана Рогова, приехавшая в Омск в марте 2019 года в составе уральского десанта тогдашнего губернатора Омской области Александра Буркова, не принимались. Первый зампрокурора Омска Павел Данченко потребовал рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, которые виновны в допущенных нарушениях.
Добавим, что «Трест №4» является одной из старейших омских строительных компаний. Фирма Кардаева причастна к застройке сразу нескольких микрорайонов в городе — «Серебряного берега», «Прибрежного» и «Прибрежного-2». В мае 2023-го, как рассказывал Город55, прекратила существование компания предпринимателя «Строительный Трест №4».