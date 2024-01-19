Конфликт интересов. Омская чиновница помогала директору «Треста №4» застраивать город

Как сообщает прокуратура Омской области, 18 октября 2023 года (то есть когда Ольга Дерябина уже работала в депархитектуры) департамент рассмотрел обращение директора «Треста №4» Бориса Кардаева и согласовал материалы «Проекта благоустройства территории для размещения элементов благоустройства территории (твердое покрытие)». Еще раньше — в январе 2023-го — согласование от депарха получил проект Кардаева по благоустройству территории по улице Вокзальная. При рассмотрении двух обращений принимала участие Дерябина.