Будет проверка. В ДТП на одной из улиц Омска пострадал 6-летний мальчик

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
На месте происшествия сотрудникам госавто удалось установить, что 46-летний водитель автомобиля «BMW» ехал по улице 8-й Восточной. Там, в районе дома №23, он выехал на встречную полосу, где в тот момент находилась другая машина — «Hyundai» под управлением 59-летнего мужчины.
В результате дорожного происшествия 6-летнему мальчику, который находился в автомобиле «Hyundai» понадобилась помощь, его доставили в медицинское учреждение.
Сейчас по факту произошедшего началась проверка, в ходе нее будут установлены окончательные обстоятельства и причины аварии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.