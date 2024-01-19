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6-летний омич пострадал в аварии на одной из улиц Омска

Будет проверка. В ДТП на одной из улиц Омска пострадал 6-летний мальчик

19 января 2024, 11:29
Фото: УМВД России по Омской области

6-летний омич пострадал в аварии на одной из улиц Омска

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, около 13:40.

На месте происшествия сотрудникам госавто удалось установить, что 46-летний водитель автомобиля «BMW» ехал по улице 8-й Восточной. Там, в районе дома №23, он выехал на встречную полосу, где в тот момент находилась другая машина — «Hyundai» под управлением 59-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия 6-летнему мальчику, который находился в автомобиле «Hyundai» понадобилась помощь, его доставили в медицинское учреждение.

Сейчас по факту произошедшего началась проверка, в ходе нее будут установлены окончательные обстоятельства и причины аварии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: УМВД России по Омской области
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