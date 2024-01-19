Будет проверка. В ДТП на одной из улиц Омска пострадал 6-летний мальчик

На месте происшествия сотрудникам госавто удалось установить, что 46-летний водитель автомобиля «BMW» ехал по улице 8-й Восточной. Там, в районе дома №23, он выехал на встречную полосу, где в тот момент находилась другая машина — «Hyundai» под управлением 59-летнего мужчины.