Без конкурентов. Скандальный «Арт Ремстрой» построит ливневку на Левобережье Омска

Напомним, что компанией «Арт Ремстрой» владеет и руководит Карен Мартоян. В 2022 году выручка фирмы достигла 2.4 млрд рублей. Компания часто выполняет подряды для омской администрации, но в то же время имеет сомнительный бэкграунд. Компании, получившей в 2022 году контракты на общую сумму 3 млрд рублей, неоднократно предъявляли претензии по качеству работ. Были и судебные иски за срывы сроков.