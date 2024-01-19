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Published Сегодня, 04:24

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Ливневку за 100 млн на Левобережье Омска построит скандальный «Арт Ремстрой»

Без конкурентов. Скандальный «Арт Ремстрой» построит ливневку на Левобережье Омска

19 января 2024, 04:24
Фото: Администрация города Омска

Ливневку за 100 млн на Левобережье Омска построит скандальный «Арт Ремстрой»

Заявка компании Карена Мартояна оказалась единственной на торгах.

В Омске выбрали компанию, которая займется разработкой рабочей документации и первым этапом реконструкции дороги на улице Шаронова — от Бульвара Архитекторов до Перелета. Речь идет о дороге, проходящей рядом с новым строящимся микрорайоном «Кварталы Драверта».

На торги заявился только один участник — компания «Арт Ремстрой», с которой депстрой в итоге и заключит контракт по начальной максимальной цене. За работу, а именно строительство ливневой канализации, фирме заплатят 100,3 млн рублей.

«Подрядчику первого этапа реконструкции предстоит построить ливневую канализацию на всем протяжении дороги по улице Шаронова, это более одного километра», — отметил замдиректора депстроя Михаил Сизов.

Ливневка должна быть готова в срок до 31 июля 2024 года. В целом же в рамках реконструкции дорогу на Шаронова расширят до четырех полос, сделают велосипедную дорожку и тротуары.

Напомним, что компанией «Арт Ремстрой» владеет и руководит Карен Мартоян. В 2022 году выручка фирмы достигла 2.4 млрд рублей. Компания часто выполняет подряды для омской администрации, но в то же время имеет сомнительный бэкграунд. Компании, получившей в 2022 году контракты на общую сумму 3 млрд рублей, неоднократно предъявляли претензии по качеству работ. Были и судебные иски за срывы сроков.

В конце ноября «Арт Ремстрой», кстати, выиграл контракт на достройку проблемного дома на Поворотной. Компания, занимающаяся строительством дорог, снизила начальную цену на 574 тысячи рублей и получит за работу 665 млн рублей.

Дом на Поворотной для омских дольщиков за 665 млн достроит скандальный «Арт Ремстрой»
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#Дороги#Омск#Строительство#Подрядчик#Департамент строительства#Госзакупки#Новости#Ливневка#Юлия Истомина
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