Житель Омской области обманул мурманскую пенсионерку на 200 тысяч и попал под суд

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Называевский городской суд рассмотрел дело по иску к местному жителю. В обосновании было указано, что 60-летняя жительница Мурманской области обратилась в прокуратуру после обмана на крупную сумму.
Женщина рассказала, что в июне 2023 года ей позвонил неизвестный и под надуманными предлогами убедил оформить кредит на сумму 200 тысяч рублей, после чего перевести деньги на его счет. Пенсионерка доверилась аферисту и последовала указаниям. При этом прокурор Печенгского района Мурманской области в иске отметил, что потерпевшая не намеревалась безвозмездно передать средства и не оказывала ему благотворительной помощи.
В суд мошенник не пришел, хотя знал о времени и месте рассмотрения дела. После чего Называевский городской суд пришел к выводу: иск обоснован. Так, суд взыскал в пользу женщины все потерянные деньги, а также госпошлину в доход местного бюджета, сообщили в пресс-службе судов Омской области.