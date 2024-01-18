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Житель Омской области обманул мурманскую пенсионерку на 200 тысяч и попал под суд

18 января 2024, 10:29
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Житель Омской области попал под суд после обмана иногородней пенсионерки

Мошенник убедил женщину оформить кредит на крупную сумму и перевести все деньги ему.

Называевский городской суд рассмотрел дело по иску к местному жителю. В обосновании было указано, что 60-летняя жительница Мурманской области обратилась в прокуратуру после обмана на крупную сумму.

Женщина рассказала, что в июне 2023 года ей позвонил неизвестный и под надуманными предлогами убедил оформить кредит на сумму 200 тысяч рублей, после чего перевести деньги на его счет. Пенсионерка доверилась аферисту и последовала указаниям. При этом прокурор Печенгского района Мурманской области в иске отметил, что потерпевшая не намеревалась безвозмездно передать средства и не оказывала ему благотворительной помощи.

В суд мошенник не пришел, хотя знал о времени и месте рассмотрения дела. После чего Называевский городской суд пришел к выводу: иск обоснован. Так, суд взыскал в пользу женщины все потерянные деньги, а также госпошлину в доход местного бюджета, сообщили в пресс-службе судов Омской области.

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