Житель Омской области обманул мурманскую пенсионерку на 200 тысяч и попал под суд

Женщина рассказала, что в июне 2023 года ей позвонил неизвестный и под надуманными предлогами убедил оформить кредит на сумму 200 тысяч рублей, после чего перевести деньги на его счет. Пенсионерка доверилась аферисту и последовала указаниям. При этом прокурор Печенгского района Мурманской области в иске отметил, что потерпевшая не намеревалась безвозмездно передать средства и не оказывала ему благотворительной помощи.