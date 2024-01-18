Взял деньги и ушел. Омич нанял киллера, чтобы не делить с женой имущество при разводе

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего омича и его 49-летнего коллеги. Их обвинили в подстрекательстве и пособничестве к убийству. Преступление планировалось из корыстных целей, но не было доведено до конца.
Эта история произошла в январе прошлого года. Ее главный герой работал заместителем начальника управления филиала строительно-монтажной фирмы. У него шел бракоразводный процесс, вместе с супругой они делили квартиру и машину. Мужчина обратился к прорабу, с которым работал вместе, и попросил найти того, кто убьет его жену. При этом он хотел, чтобы преступление выглядело как ограбление, поэтому нужно было украсть еще и вещи жертвы.
Его коллега вспомнил человека, с которым отбывал наказание, и предложил ему 1 млн рублей за это дело. Заказчик взял в кредит денежные средства для оплаты «услуги», но киллер не торопился с исполнением условий, хотя у него на руках была и фотография жертвы, и инструкция к убийству. Вместо исполнения обещанного он потратил вознаграждение, выданное ему наличными, и решил рассказать полиции эту историю.
«Дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников полиции: киллер потребовал еще 250 тыс рублей (которые организатор также взял в банке, оформив кредит), после инсценировал убийство женщины, якобы получившей ножевые ранения на улице», — представили подробности в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Заказчика и его друга задержали. Один из них частично признал вину, другой — не признал. Они даже выдвигали свои версии произошедшего, но доказательства, собранные следователями, были слишком сильны. Как рассказали в СУ СК РФ по Омской области, расследование уголовного дела завершено. Пока что обвиняемые находятся под стражей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Их уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.
Ранее Город55 писал подробности этого преступления. Как оказалось, заказчик не хотел делить с женой квартиру площадью около 100 кв м. Они брали ее в ипотеку, оформляя на супруга. Он, по информации источников в следствии, за нее и рассчитывался.
К слову, до этого в Омске прогремел похожий случай. Там уже фигурировал бизнесмен-египтянин. Мужчина также доверился знакомому, но тот рассказал о намерениях приятеля силовикам.