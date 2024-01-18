Взял деньги и ушел. Омич нанял киллера, чтобы не делить с женой имущество при разводе

Эта история произошла в январе прошлого года. Ее главный герой работал заместителем начальника управления филиала строительно-монтажной фирмы. У него шел бракоразводный процесс, вместе с супругой они делили квартиру и машину. Мужчина обратился к прорабу, с которым работал вместе, и попросил найти того, кто убьет его жену. При этом он хотел, чтобы преступление выглядело как ограбление, поэтому нужно было украсть еще и вещи жертвы.