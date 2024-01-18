Вышла из дома и пропала. В Омске ищут 73-летнюю пенсионерку в зеленом пальто

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Запись с информацией о пропаже пенсионерки появилась в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт». Сообщается, что женщина ушла из дома вчера, 1 января, и пропала, сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы, по которым можно узнать пропавшую, следующие: рост 160 см, среднее телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения она была одета в пальто темно-зеленого цвета, черные сапоги и бежевую шапку.
«Просим сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112», — написали в группе отряда.