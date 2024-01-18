В статусе и. о. Омский депобр временно возглавила замглавы Лариса Крючкова

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
На сайте администрации Омска обновилась информация о руководстве департамента образования. Исполняющим обязанности директора стала заместитель Лариса Крючкова. Ранее ведомство возглавлял Ильдар Бикмаев.
О его отставке стало известно в понедельник, 15 января. Он заступил на пост в марте прошлого года. До этого Бикмаев был главой ООО «Миард». Пока неизвестно, куда он перейдет работать после ухода из департамента.
До Бикмаева омским депобром руководила Ольга Онищенко, но она продержалась в кресле директора меньше года. Отметим, мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что Ильдар будет работать в другом месте.
Одновременно с этим бывший заммэра Омска Дмитрий Махиня заявил, что в его команде администрации Томска грядут изменения. Напомним, что он стал мэром этого города осенью 2023 года. По словам Махини, его заместителем будет человек из Омска.