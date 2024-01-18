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иллюстрация

В статусе и. о. Омский депобр временно возглавила замглавы Лариса Крючкова

18 января 2024, 09:50
Фото: Город55
иллюстрация

Департамент образования Омска временно возглавила замглавы Лариса Крючкова

Она будет исполнять обязанности директора ведомства, пока не определится новый глава.

На сайте администрации Омска обновилась информация о руководстве департамента образования. Исполняющим обязанности директора стала заместитель Лариса Крючкова. Ранее ведомство возглавлял Ильдар Бикмаев.

О его отставке стало известно в понедельник, 15 января. Он заступил на пост в марте прошлого года. До этого Бикмаев был главой ООО «Миард». Пока неизвестно, куда он перейдет работать после ухода из департамента.

До Бикмаева омским депобром руководила Ольга Онищенко, но она продержалась в кресле директора меньше года. Отметим, мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что Ильдар будет работать в другом месте.

Одновременно с этим бывший заммэра Омска Дмитрий Махиня заявил, что в его команде администрации Томска грядут изменения. Напомним, что он стал мэром этого города осенью 2023 года. По словам Махини, его заместителем будет человек из Омска.

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#Политика#Омская область#Департамент образования#Отставки и назначения#Новости#Сергей Шелест#Директор#Ильдар Бикмаев#Алина Ясинская#Исполняющий обязанности
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