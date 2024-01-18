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В Омской области ищут женщину, которая пропала в конце прошлого года

18 января 2024, 04:15
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области продолжают разыскивать женщину, пропавшую в прошлом году

Жительница Марьяновского района ушла из дома 27 декабря, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

О пропаже 43-летней женщины сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск». Известно, что последний раз ее видели 27 декабря в поселке Конезаводский Марьяновского района. Женщина вышла из дома по улице 60 лет СССР и не вернулась.

Среди примет, по которым можно узнать пропавшую, следующие: рост около 160 см, среднее телосложение, светлые волосы и шрам на левой щеке. В день исчезновения она была одета в спортивный костюм зеленого цвета и черные ботинки на шнурках.

Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» просит жителей региона, обладающих какой-либо информацией о женщине, сообщать об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обращаться в полицию по телефону 02 (102).

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