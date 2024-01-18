В Омской области ищут женщину, которая пропала в конце прошлого года

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
О пропаже 43-летней женщины сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск». Известно, что последний раз ее видели 27 декабря в поселке Конезаводский Марьяновского района. Женщина вышла из дома по улице 60 лет СССР и не вернулась.
Среди примет, по которым можно узнать пропавшую, следующие: рост около 160 см, среднее телосложение, светлые волосы и шрам на левой щеке. В день исчезновения она была одета в спортивный костюм зеленого цвета и черные ботинки на шнурках.
Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» просит жителей региона, обладающих какой-либо информацией о женщине, сообщать об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обращаться в полицию по телефону 02 (102).