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В Омске распространяют фейки о владельце «Солнечного города» Николае Мироненко

В Омске распространяют фейки о владельце «Солнечного города» Николае Мироненко

18 января 2024, 12:09
Фото: 1MI

В Омске распространяют фейки о владельце «Солнечного города» Николае Мироненко

Аноним утверждает, будто уставный капитал компании могут арестовать из-за уголовного дела в отношении учредителя.

Как минимум в одной многоэтажке Омска в текущем месяце распространялись анонимные письма об управляющей компании «Солнечный город». В распоряжении Города55 есть копия одного такого письма, которое бросали в почтовые ящики. Аноним утверждает, будто над «Солнечным городом» нависла серьезная опасность из-за уголовного дела в отношении его учредителя Николая Мироненко.

Из письма следует, что налоговики нашли налоговые нарушения на 30 млн рублей в управляющей компании «ЖКО 6-й микрорайон», генеральным директором которой до 2023 года был Мироненко. По словам анонима, эти нарушения стали основанием для возбуждения уголовного дела, могущего иметь серьезные последствия.

— Самое главное — могут арестовать долю Н. А. Мироненко в УК «Солнечный город» и направить ее в счет погашения налогового долга, — говорится в письме. — Результатом этого станет потеря всех денежных средств УК «Солнечный город. УК „Солнечный город“ не сможет исполнять свои обязательства перед обслуживаемыми домами по обслуживанию и текущему ремонту. Перспективы у УК „Солнечный город“, мягко говоря, не радужные…

Город55 обратился за комментарием в областное Следственное управление, но там ответили, что содержание письма действительности не соответствует.

— Такого уголовного дела у нас нет, — уточнили в пресс-службе.

Таким образом, клиенты «Солнечного города» столкнулись с фейком. Судя по содержанию письма, тенденциозному стилю и способу распространения, речь может идти об очередном эксцессе «коммунальных войн»: какие-то другие участники рынка могут пытаться анонимками подтолкнуть жителей конкретных домов к смене управляющей компании.

Отметим, что Николай Мироненко сейчас владеет не только всем уставным капиталом «Солнечного города», но еще и третью УК «ЖКО Московка», «Московка филиал Ленинский» и «ЖКО Сервис-Плюс».

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#Бизнес#Управляющие компании#Новости#Николай Эйхвальд#Анонимки#Фейки#Николай Мироненко
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