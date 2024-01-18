В Омске распространяют фейки о владельце «Солнечного города» Николае Мироненко

Как минимум в одной многоэтажке Омска в текущем месяце распространялись анонимные письма об управляющей компании «Солнечный город». В распоряжении Города55 есть копия одного такого письма, которое бросали в почтовые ящики. Аноним утверждает, будто над «Солнечным городом» нависла серьезная опасность из-за уголовного дела в отношении его учредителя Николая Мироненко.