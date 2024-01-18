В Кирове проводница выбросила кота в окно поезда

Хозяева рассказали, что 11 января, во время стоянки, проводница выкинула кота по кличке Твикс через окно. Кот путешествовал в переноске вместе со своим хозяином, но когда тот задремал, другие пассажиры открыли переноску и кот убежал. Проводница не раздумывая выбросила животное в окно на мороз.