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В Кирове проводница выбросила кота в окно поезда

В Кирове проводница выбросила кота в окно поезда

18 января 2024, 08:52
Фото: Midjourney
Проводница в Кирове выбросила кота из окна поезда во время стоянки, хозяева пропавшего животного просят о помощи в его поисках, обещая вознаграждение в размере 30 тыс. рублей за информацию о местонахождении или пойманного кота.

Хозяева Твикса ищут своего кота, которого выбросили из окна поезда во время остановки на станции Киров. В социальных сетях появилась информация об этом происшествии, пишет newsler.ru.

Хозяева рассказали, что 11 января, во время стоянки, проводница выкинула кота по кличке Твикс через окно. Кот путешествовал в переноске вместе со своим хозяином, но когда тот задремал, другие пассажиры открыли переноску и кот убежал. Проводница не раздумывая выбросила животное в окно на мороз.

Теперь Твикс может быть где-то в близлежащих районах, таких как вокзал, автовокзал, Дурни, Чистые пруды, Дружба. Владельцы очень нуждаются в помощи в поисках кота на этих территориях.

За найденного кота обещают вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Номера для связи: 8-961-569-57-66 (Ольга), 8-939-866-43-90 (Марина).

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