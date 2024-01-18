В Кирове проводница выбросила кота в окно поезда

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Хозяева Твикса ищут своего кота, которого выбросили из окна поезда во время остановки на станции Киров. В социальных сетях появилась информация об этом происшествии, пишет newsler.ru.
Хозяева рассказали, что 11 января, во время стоянки, проводница выкинула кота по кличке Твикс через окно. Кот путешествовал в переноске вместе со своим хозяином, но когда тот задремал, другие пассажиры открыли переноску и кот убежал. Проводница не раздумывая выбросила животное в окно на мороз.
Теперь Твикс может быть где-то в близлежащих районах, таких как вокзал, автовокзал, Дурни, Чистые пруды, Дружба. Владельцы очень нуждаются в помощи в поисках кота на этих территориях.
За найденного кота обещают вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Номера для связи: 8-961-569-57-66 (Ольга), 8-939-866-43-90 (Марина).