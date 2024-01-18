Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Один из основных показателей АО «Омскметаллооптторг» уменьшился в 180 раз

Уставный капитал «Омскметаллооптторга» уменьшился в 180 раз

18 января 2024, 07:58
Фото: 1MI

Один из основных показателей АО «Омскметаллооптторг» уменьшился в 180 раз

Известно, что руководство компании планировало потратить 140 млн рублей на выкуп собственных акций.

В акционерном обществе «Омскметаллооптторг» существенно изменился размер уставного капитала. На начало года в УК числилось 4,64 млн рублей, но 10 января от этой суммы осталось всего 25 тысяч. Таким образом, капитал уменьшился в 180 с лишним раз.

Город55 писал о том, как готовилась эта перемена. Еще в октябре участники АО приняли решение выкупить часть акций, чтобы уменьшить их общее количество и за счет этого уменьшить УК. Тогда речь шла о выкупе 9,2 млн акций по 15 рублей за штуку. Судя по сегодняшней новости, этот план был реализован.

«Омскметаллооптторг» — крупное предприятие, доходы которого за 2022 год превысили 4 млрд рублей. Его генеральным директором является Роман Бабиков, преемник своего отца Игоря Бабикова. Последний, осужденный за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка», в 2021 году вышел на свободу по УДО и в последнее время упоминается в новостях в связи с книжной торговлей.

«Омскметаллооптторг» потратит 140 млн рублей на выкуп собственных акций
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Омскметаллооптторг
Подпишитесь
Раздирают собаки. В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль
Сегодня, 07:20
Приговор дезертиру, который пытался уплыть от конвоя, вступил в силу
Сегодня, 03:56
Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение
Вчера, 06:35
Под пристань или речной порт. Участок на юге Омской области отдают в аренду на 49 лет
Сегодня, 07:42
Шелест продолжил наблюдение за уборкой улиц, на которые чаще всего жалуются омичи
Сегодня, 03:27
Дешевле уехать. Перед Новым годом в Омской области сильно подорожали огурцы и яйца
Сегодня, 06:27