Уставный капитал «Омскметаллооптторга» уменьшился в 180 раз

Город55 писал о том, как готовилась эта перемена. Еще в октябре участники АО приняли решение выкупить часть акций, чтобы уменьшить их общее количество и за счет этого уменьшить УК. Тогда речь шла о выкупе 9,2 млн акций по 15 рублей за штуку. Судя по сегодняшней новости, этот план был реализован.