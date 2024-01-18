Уставный капитал «Омскметаллооптторга» уменьшился в 180 раз

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В акционерном обществе «Омскметаллооптторг» существенно изменился размер уставного капитала. На начало года в УК числилось 4,64 млн рублей, но 10 января от этой суммы осталось всего 25 тысяч. Таким образом, капитал уменьшился в 180 с лишним раз.
Город55 писал о том, как готовилась эта перемена. Еще в октябре участники АО приняли решение выкупить часть акций, чтобы уменьшить их общее количество и за счет этого уменьшить УК. Тогда речь шла о выкупе 9,2 млн акций по 15 рублей за штуку. Судя по сегодняшней новости, этот план был реализован.
«Омскметаллооптторг» — крупное предприятие, доходы которого за 2022 год превысили 4 млрд рублей. Его генеральным директором является Роман Бабиков, преемник своего отца Игоря Бабикова. Последний, осужденный за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка», в 2021 году вышел на свободу по УДО и в последнее время упоминается в новостях в связи с книжной торговлей.