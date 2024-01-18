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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Омский район с ТРЦ «Мега» свяжет новый пригородный маршрут

Свяжет Верхний Карбуш с «Мегой». В Омске запускают новый пригородный маршрут

18 января 2024, 05:24
Фото: Город55

Омский район с ТРЦ «Мега» свяжет новый пригородный маршрут

На маршруте протяженностью 29,5 км будут работать автобусы малого класса.

В Омске собираются организовать новый пригородный маршрут №105. Соответствующие изменения в приказ с реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории региона 12 января внесло омское министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Маршрут протяженностью 29,5 км свяжет деревню Верхний Карбуш Омского района с торговым центром «Мега». Транспорт, как следует из документа, проследует через Ребровку, поселок Магистральный, деревню Зеленое поле, СТ Нефтехимик и Сады.

Работать на маршруте под №105 будут автобусы малого класса. Для пассажиров будут действовать регулируемые тарифы. Уже известно расписание для нового маршрута:

Расписание маршрута №105Расписание маршрута №105
Расписание маршрута №105
Фото: Скриншот приказа

Подрядчика для обслуживания маршрута от Верхнего Карбуша до Меги, как сообщили Городу55 в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, выберут в феврале.

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#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Автобус#Пассажиры#Омский район#Новости#Маршрут#Министерство транспорта#Юлия Истомина#МЕГА Омск
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