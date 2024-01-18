Помощник на три месяца. Омское УДХБ выделило на ручную уборку снега 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» продолжает искать помощь на стороне для уборки снега в городе. Теперь предприятие ищет подрядчика, который займется вручную очисткой от снега и льда тротуаров, посадочных площадок, территорий, прилегающих к автопавильонам, и пешеходных переходов.
Омское УДХБ объявило сразу две закупки с начальной максимальной ценой по 750 тысяч рублей. Предоставлять услуги необходимо с даты заключения контракта по 15 апреля 2024 года.
«Заявки подаются заказчиком исполнителю не менее чем за 12 часов до предполагаемой даты и времени оказания услуг и содержит: адрес оказания услуг, адрес выдачи и возврата инструментов, дату (включая праздничные и выходные дни) оказания услуг, время оказания услуг, объем услуг. Срок выполнения заявки — в течение 8 часов», — говорится в проекте контракта.
Максимум в день очищать от снега лопатой нужно будет территорию площадью 12 тысяч кв. м, а от льда — 4 тысячи кв. м.
Лопаты и ледорубы с топором подрядчику предоставит УДХБ. Предприятие также доставит рабочих на своем транспорте до места оказания услуги и обратно. Подрядчиков по обеим закупкам выберут 26 января.
Напомним, что накануне глава УДХБ Галина Зурнаджан перечислила проблемы, которые возникают при уборке снега в Омске, и заявила, что предприятию не хватает примерно 1000 человек.