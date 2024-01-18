Помощник на три месяца. Омское УДХБ выделило на ручную уборку снега 1,5 млн рублей

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» продолжает искать помощь на стороне для уборки снега в городе. Теперь предприятие ищет подрядчика, который займется вручную очисткой от снега и льда тротуаров, посадочных площадок, территорий, прилегающих к автопавильонам, и пешеходных переходов.