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Помощник на три месяца. Омское УДХБ выделило на ручную уборку снега 1,5 млн рублей

18 января 2024, 09:25
Фото: 1MI
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В Омске УДХБ готово заплатить подрядчику 1,5 млн за ручную уборку снега

Подрядчику предстоит очищать тротуары, посадочные площадки и подходы к пешеходным переходам до 15 апреля.

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» продолжает искать помощь на стороне для уборки снега в городе. Теперь предприятие ищет подрядчика, который займется вручную очисткой от снега и льда тротуаров, посадочных площадок, территорий, прилегающих к автопавильонам, и пешеходных переходов.

Омское УДХБ объявило сразу две закупки с начальной максимальной ценой по 750 тысяч рублей. Предоставлять услуги необходимо с даты заключения контракта по 15 апреля 2024 года.

«Заявки подаются заказчиком исполнителю не менее чем за 12 часов до предполагаемой даты и времени оказания услуг и содержит: адрес оказания услуг, адрес выдачи и возврата инструментов, дату (включая праздничные и выходные дни) оказания услуг, время оказания услуг, объем услуг. Срок выполнения заявки — в течение 8 часов», — говорится в проекте контракта.

Максимум в день очищать от снега лопатой нужно будет территорию площадью 12 тысяч кв. м, а от льда — 4 тысячи кв. м.

Лопаты и ледорубы с топором подрядчику предоставит УДХБ. Предприятие также доставит рабочих на своем транспорте до места оказания услуги и обратно. Подрядчиков по обеим закупкам выберут 26 января.

Напомним, что накануне глава УДХБ Галина Зурнаджан перечислила проблемы, которые возникают при уборке снега в Омске, и заявила, что предприятию не хватает примерно 1000 человек.

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#Общество#Снег#Омск#Зима#Подрядчик#Уборка снега#Госзакупки#Новости#УДХБ#Юлия Истомина
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