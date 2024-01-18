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Переиграли. Перевозкой больных на вертолетах для омской больницы займутся питерцы

18 января 2024, 05:05
Фото: 1MI
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Перевозить больных на вертолете для омской больницы за 132 млн будут питерцы

Изначально заявку компании на участие в закупке отменили, но антимонопольная служба признала такие действия неправомерными.

Омская клиническая больница на Березовой нашла компанию, которая за 131,98 млн рублей займется перевозкой больных и медицинских грузов на вертолете. В конце прошлого года медучреждение признало победителем акционерное общество «Ютэйр — Вертолетные услуги» из ХМАО.

Однако второй участник — ООО «Хели-драйв Северо-запад» из Санкт-Петербурга — посчитал, что его заявку на участие в закупке отклонили неправомерно, и обратился в УФАС. Антимонопольщики встали на сторону питерской компании.

«Отменить протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 13 декабря 2023 года, составленный в ходе закупки, разместить на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок информацию об отмене протокола и назначить новую дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», — такое поручение дали Главному управлению контрактной системы Омской области.

Во второй раз победителем стала компания «Хели-драйв Северо-запад». За один летный час она получит 178 тысяч рублей (это на 143 тысячи меньше начальной цены). Подписанный контракт разместили 17 января 2024 года.

Воздушное судно будет базироваться в Омске. Как следует из контракта, вертолет в холодное время года должен быть готов к вылету в течение 90 минут, а в теплое время — в течение часа. Транспортировкой больных и медперсонала, а также доставкой медицинских грузов компания будет заниматься до 25 декабря 2024 года. В вертолете, выпущенном не раньше 2014 года, должно быть не менее 8 мест для медиков и сопровождающих, а также не менее 2 мест для лежачих пациентов.

Владельцем компании «Хели-драйв Северо-запад» является Иван Яценко. За 2022 год выручка ООО выросла до 4,2 млрд рублей, но фирма все равно понесла убытки на сумму 92,2 млн рублей. Компания из Санкт-Петербурга ранее, кстати, выиграла контракт на выполнение авиационных работ от омского территориального центра медицины катастроф. Стоимость работ — 131,068 млн рублей.

300 тысяч за час. Перевозить больных омичей на вертолетах в 2024 году будут питерцы
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#Омск#Омская область#Перевозки#Больница#Медицина#Подрядчик#Госзакупки#Вертолет#Новости#Юлия Истомина#Медицинская помощь#Авиация
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