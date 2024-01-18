Переиграли. Перевозкой больных на вертолетах для омской больницы займутся питерцы

Воздушное судно будет базироваться в Омске. Как следует из контракта, вертолет в холодное время года должен быть готов к вылету в течение 90 минут, а в теплое время — в течение часа. Транспортировкой больных и медперсонала, а также доставкой медицинских грузов компания будет заниматься до 25 декабря 2024 года. В вертолете, выпущенном не раньше 2014 года, должно быть не менее 8 мест для медиков и сопровождающих, а также не менее 2 мест для лежачих пациентов.