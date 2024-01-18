Переиграли. Перевозкой больных на вертолетах для омской больницы займутся питерцы

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Омская клиническая больница на Березовой нашла компанию, которая за 131,98 млн рублей займется перевозкой больных и медицинских грузов на вертолете. В конце прошлого года медучреждение признало победителем акционерное общество «Ютэйр — Вертолетные услуги» из ХМАО.
Однако второй участник — ООО «Хели-драйв Северо-запад» из Санкт-Петербурга — посчитал, что его заявку на участие в закупке отклонили неправомерно, и обратился в УФАС. Антимонопольщики встали на сторону питерской компании.
«Отменить протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 13 декабря 2023 года, составленный в ходе закупки, разместить на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок информацию об отмене протокола и назначить новую дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», — такое поручение дали Главному управлению контрактной системы Омской области.
Во второй раз победителем стала компания «Хели-драйв Северо-запад». За один летный час она получит 178 тысяч рублей (это на 143 тысячи меньше начальной цены). Подписанный контракт разместили 17 января 2024 года.
Воздушное судно будет базироваться в Омске. Как следует из контракта, вертолет в холодное время года должен быть готов к вылету в течение 90 минут, а в теплое время — в течение часа. Транспортировкой больных и медперсонала, а также доставкой медицинских грузов компания будет заниматься до 25 декабря 2024 года. В вертолете, выпущенном не раньше 2014 года, должно быть не менее 8 мест для медиков и сопровождающих, а также не менее 2 мест для лежачих пациентов.
Владельцем компании «Хели-драйв Северо-запад» является Иван Яценко. За 2022 год выручка ООО выросла до 4,2 млрд рублей, но фирма все равно понесла убытки на сумму 92,2 млн рублей. Компания из Санкт-Петербурга ранее, кстати, выиграла контракт на выполнение авиационных работ от омского территориального центра медицины катастроф. Стоимость работ — 131,068 млн рублей.