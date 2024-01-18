Опрошенные RT врачи описали основные симптомы, требующие медицинской помощи

Также следует обратить внимание на появление боли, особенно если она резкая или не поддающаяся облегчению. Неврологические проявления, такие как шаткость походки, слабость в конечностях или изменение чувствительности, также являются тревожными признаками. Если температура не очень высокая, а человек испытывает трудности с передвижением, медленно отвечает на вопросы или не может сосредоточиться, это стоит считать поводом для обращения к врачу.