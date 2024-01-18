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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Опрошенные RT врачи описали основные симптомы, требующие медицинской помощи

18 января 2024, 08:36
По словам иммунолога Николая Крючкова, важно обратить внимание на несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости медицинской помощи.

В первую очередь, это изменение температуры тела: если она «сбивается» и не удается нормализовать в течение пяти дней или более, пишет RT.

Также следует обратить внимание на появление боли, особенно если она резкая или не поддающаяся облегчению. Неврологические проявления, такие как шаткость походки, слабость в конечностях или изменение чувствительности, также являются тревожными признаками. Если температура не очень высокая, а человек испытывает трудности с передвижением, медленно отвечает на вопросы или не может сосредоточиться, это стоит считать поводом для обращения к врачу.

Кожные покровы можно использовать как дополнительный индикатор заболевания. Побледнение кожи и посинение носогубного треугольника также могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Также стоит обратить внимание на перебои в работе сердца и выраженное снижение или повышение артериального давления. Если такие симптомы наблюдаются, необходимо обратиться за медицинской помощью.

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