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Суд признали законным приговор руководителю ООО за растрату средств дольщиков

Омский суд признал законным приговор руководителю ООО за растрату средств дольщиков

18 января 2024, 04:42
Фото: 1MI

Суд признали законным приговор руководителю ООО за растрату средств дольщиков

Бывший глава ООО «СибПромСтрой» осужден по статье ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Делом занималась судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. Она оставила без изменения приговор Куйбышевского районного суда, на который сторона защиты подала жалобу.

Суд установил, что в 2015–2016 годах экс-руководитель ООО «СибПромСтрой» получил оплату по договорам долевого строительства за квартиры в строящемся доме по адресу: ул. 3-я Любинская. Однако часть из этих денег, а именно 2,5 млн рублей, он потратил на личные нужды и реализацию своих проектов. Из-за этого строительство дома не завершилось вовремя, квартиры так и не были переданы дольщикам.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, позже, в мае 2023 года, с решением согласился и Омский областной суд. Приговор вступил в законную силу, а 22 декабря суд кассационной инстанции опроверг доводы защищающей стороны и оставил приговор без изменений.

«Права потерпевших — участников долевого строительства многоквартирного дома восстановлены путем возврата публично-правовой компанией „Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства“ денежных средств, которые ранее вносились застройщику», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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