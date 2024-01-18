Омский суд признал законным приговор руководителю ООО за растрату средств дольщиков

Суд установил, что в 2015–2016 годах экс-руководитель ООО «СибПромСтрой» получил оплату по договорам долевого строительства за квартиры в строящемся доме по адресу: ул. 3-я Любинская. Однако часть из этих денег, а именно 2,5 млн рублей, он потратил на личные нужды и реализацию своих проектов. Из-за этого строительство дома не завершилось вовремя, квартиры так и не были переданы дольщикам.