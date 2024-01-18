Омский суд признал законным приговор руководителю ООО за растрату средств дольщиков

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Делом занималась судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. Она оставила без изменения приговор Куйбышевского районного суда, на который сторона защиты подала жалобу.
Суд установил, что в 2015–2016 годах экс-руководитель ООО «СибПромСтрой» получил оплату по договорам долевого строительства за квартиры в строящемся доме по адресу: ул. 3-я Любинская. Однако часть из этих денег, а именно 2,5 млн рублей, он потратил на личные нужды и реализацию своих проектов. Из-за этого строительство дома не завершилось вовремя, квартиры так и не были переданы дольщикам.
Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, позже, в мае 2023 года, с решением согласился и Омский областной суд. Приговор вступил в законную силу, а 22 декабря суд кассационной инстанции опроверг доводы защищающей стороны и оставил приговор без изменений.
«Права потерпевших — участников долевого строительства многоквартирного дома восстановлены путем возврата публично-правовой компанией „Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства“ денежных средств, которые ранее вносились застройщику», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.